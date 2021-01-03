Сегодня полицейские рассказали сразу о двух случаях спасения водителей от мороза.Первый произошел в Нижнеингашском районе. На автодороге Р-255 «Сибирь» съехал в кювет автомобиль DAF с полуприцепом, который ехал из Новосибирска в Иркутск.Такую машину самостоятельно не вытащить, на призыв о помощи откликнулись сотрудники полиции. Но несколько попыток вытащить автомобиль оказались безуспешными, при температуре ниже -45 градусов техника выходила из строя.После небольшого потепления полицейские обратились за помощью к военнослужащим, которые выделили спецтехнику и вытащили большегруз на дорогу. На некоторое время даже пришлось ограничить движение на трассе.Все три дня, что грузовик простоял в кювете, местные жители приносили водителю горячую еду и воду.Еще одна экстренная ситуация случилась на этой же федеральной трассе Р-255 «Сибирь», только уже в Емельяновском районе.При патрулировании дороги сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль, припаркованный на обочине, с включенной аварийной сигнализацией.Госавтоинспекторы предложили водителю отогреться в служебном автомобиле, а сами в этот момент организовали буксировку неисправной машины к месту жительства автовладельца.