По данным оперативного штаба на 14 часов 2 января зарегистрировано всего 47 156 заболевших (+323 в сутки). Тем прироста – 0,7%. Врачи вылечили 41 890 (+ 390 в сутки). Скончались 1 740 пациентов (+15 в сутки).- Красноярский край сегодня поднялся на две позиции в списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. – Регион находится на 12-м месте.Оперативный штаб при правительстве РХ по предупреждению завоза и распространения COVID-19 сообщает, что на территории Хакасии лабораторно подтверждено 17 795 случаев заражения, в том числе 115 новых заболевших. За минувшие сутки в республике умерли от ковида еще 6 человек – это три женщины в возрасте 68, 77 и 80 лет, мужчина 70-ти лет и два 71-летних пациента.По данным на 2 января общее число зарегистрированных в Хакасии летальных случаев - 254.Несмотря на праздничную самоизоляцию (не работали магазины, учреждения культуры, поликлиники и т.д.), и на то, что мороз удерживает красноярцев дома, количество заболевших не снизилось, ежедневно фиксируется более 300 случаев заражения.