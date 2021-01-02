Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 2 января 2021 года: за сутки заболели еще 323 человека, умерли 15.По данным Роспотребнадзора, всего за период пандемии в регионе диагноз ковид подтвердили у 47 156 человек (+323 в сутки). Тем прироста – 0,7%. Врачи вылечили 41 890 (+ 390 в сутки). Скончались 1 740 пациентов (+15 в сутки).- Красноярский край сегодня поднялся на две позиции в списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. – Регион находится на 12-м месте. Количество летальных исходов - 15 за сутки.