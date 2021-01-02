Последние новости о распространении коронавируса в Красноярске и крае на 2 января 2021 года: излечившихся пациентов по-прежнему значительно больше, чем инфицированных.По данным оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз новая коронавирусная инфекция подтвердился у 320 человек (всего 46 833). Выздоровели 400 (всего 41 500), скончались 20 (всего 1 725). Темп прироста за сутки – 0,7%.- Красноярский край находится на 14 месте в списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, - отмечает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). – Количество выздоровевших превышает число заболевших.