Обновленная информация о коронавирусе в Красноярске и крае на 14 часов 31 декабря выглядит следующим образом. Зарегистрировано всего 46 513 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 321 случай заболевания. Темп прироста за сутки – 0,7 %. Край не поменял позиции среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки и находится на 15-м месте. Прирост заболевших не превышает порог в 330 человек в сутки.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке управления Роспотребнадзора. В нем по прежнему высокую планку держит Красноярск – 73 случая за сутки. В Ачинске 23, Норильске 13, Канске – 16, Шарыпово – 17.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8 713 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 683, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 751. Проведено тестов на коронавирус всего 2 080 191, из них за последние сутки 9 584.Количество выздоровевших всего 41 100 человек, за сутки – 496. Летальных исходов 1 705, за сутки 21.В Зеленогорске всего зафиксировано 3 524 случая заболевания, за сутки – 20 случаев. Выздоровели 2 955 человек, за сутки 11. Количество летальных исходов не изменилось – 38. На самоизоляции 330 человек. Оперативных данных по Железногорску нет.