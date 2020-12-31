Данные по коронавирусу на последний день 2020 года, 31 декабря, выглядят таким образом: всего в Красноярском крае зарегистрировано всего 46 192 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 322 случая заболевания. Темп прироста за сутки – 0,7 %.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещены в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Однако в него не входят города Зеленогорск и Железногорск, поскольку данные по закрытым территориям напрямую передаются в федеральный центр.Наибольшее число новых случаев за сутки отмечается в Красноярске – 75, в Канске – 21, Богучанском районе – 19, Иланском районе – 18.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8 781 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 669, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 687. Проведено тестов на коронавирус всего 2 070 607, из них за последние сутки 7 507. По количеству выздоровевших – всего 40 604 человек, за сутки 500 за сутки. И количество летальных исходов – всего 1 684 погибших, за стуки 18.Есть информация по Зеленогорску. Там всего с начала пандемии заразились коронавирусом 3504 человека, за сутки 33 новых случая. Выздоровели 2944 человека, плюс 14 за сутки. И умерших всего 38, за сутки скончался 1. На самоизоляции сейчас 365 человек.В Железногорске по последним данным всего 5676 случаев заболевания, за сутки 9 новых. Выздоровели 5218, за сутки 63. И количество летальных исходов всего 89.