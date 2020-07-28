В Красноярске скалолаз потерял сумку с пистолетом, документами на три иномарки и ключи от дома, где деньги лежат

Эта история может показаться смешной на первый взгляд. Но ее герою, поверьте, не до смеха. Житель краевого центра потерял ценные вещи и документы. Случилось это 17 июля вечером, примерно с 22 до 23 часов. Сам мужчина думает, что как раз в то время, пока он находился возле гипермаркета «Окей» в Сибирском переулке, рядом с Октябрьским мостом. Где именно? Кабы знал, где потерял – вернулся бы и подобрал. В том-то и дело, что не помнит.

А сокрушаться есть чему, судите сами (информацию сообщил «Комсомольской правде»-Красноярск» собственный источник). У мужчины была кожаная сумка размерами примерно 25 на 30 сантиметров. А в ней травматический пистолет «Вендетта» с полным магазином патронов и плюс еще столько же патронов про запас.

С оружием все в порядке – у мужчины есть разрешение на его ношение. Правда, разрешение он тоже потерял, оно было в той же самой сумке. Вместе с разрешением пропали и другие документы – паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС. Удостоверение мастера спорта по скалолазанию. Банковские карты.

А еще документы на три иномарки, две из которых – «БМВ», а третья – «Мазератти». К слову итальянский автомобиль – довольно дорогая штука, компания производит эксклюзивные автомобили спортивного и бизнес-класса.

Но это еще не все потери. В сумке были еще несколько связок ключей: от офиса, от дома, от «БМВ» и того самого эксклюзивного «Мазератти» (будем надеяться, что свою иномарку стоимостью много миллионов рублей владелец держит в надежном месте).

Разумеется, мужчина пришел в полицию, написал заявление об утрате сумки со всем ее содержимым. Полиция планирует привлечь общественность – вдруг кто из жителей города найдет потерю и вернет владельцу. Звонить, кстати, можно на телефон 03.