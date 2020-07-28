Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 28 июля 2020 года: за сутки умерло 6 человек

Появилась новая информация о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 14 часов 28 июля. Официально зафиксировано 12 734 подтвержденных диагноза, за сутки COVID-19 подтвердился у 153 человек. Темпы прироста составили 1,2 %. Из них:

- в Красноярске – 41

- Ачинске – 12

- Лесосибирске – 13

- Шарыповском районе – 17

- Сосновоборске – 8

- в Канске, Назарово, Уярском и Назаровском районах – по 7.

Распространение по территориям края

По количеству выздоровевших – с начала пандемии в крае уже выздоровело 11 433 пациента с коронавирусом, за сутки их количество увеличилось на 395 человек, это радует. Таким образом количество активно болеющих сократилось до 1301 человека.

Вместе с тем количество летальных исходов составляет 311 человек, за минувшие сутки зафиксировано было еще 6 случаев.

Проведено тестов на коронавирус в крае – 589 748, в том числе за последние сутки – 4 937. Под наблюдением 2 988 человек (+275 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 169 человек.