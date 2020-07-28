2020-07-28T11:28:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 28 июля 2020 года: за сутки умерло 6 человек

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 28 июля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 28 июля 2020 годаНовые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 28 июля 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Появилась новая информация о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 14 часов 28 июля. Официально зафиксировано 12 734 подтвержденных диагноза, за сутки COVID-19 подтвердился у 153 человек. Темпы прироста составили 1,2 %. Из них:

- в Красноярске – 41

- Ачинске – 12

- Лесосибирске – 13

- Шарыповском районе – 17

- Сосновоборске – 8

- в Канске, Назарово, Уярском и Назаровском районах – по 7.

Распространение по территориям края

Распространение по территориям края

По количеству выздоровевших – с начала пандемии в крае уже выздоровело 11 433 пациента с коронавирусом, за сутки их количество увеличилось на 395 человек, это радует. Таким образом количество активно болеющих сократилось до 1301 человека.

Вместе с тем количество летальных исходов составляет 311 человек, за минувшие сутки зафиксировано было еще 6 случаев.

Проведено тестов на коронавирус в крае – 589 748, в том числе за последние сутки – 4 937. Под наблюдением 2 988 человек (+275 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 169 человек.

Соотношение заболевших и выздоровевших

Соотношение заболевших и выздоровевших

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Спящая» болезнь и особая группа диспансеризации: Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что ждет детей, рожденных с коронавирусом
Медики Северной столицы первыми в мире выяснили, что SARS-CoV-2 способен передаваться от матери к ее еще не рожденному ребенку [эксклюзив kp.ru]
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
Новости 24
Житель Хакасии пытался подсадить на наркотики четырех школьниц
В Красноярске дом со сползающей парковкой на улице Огородной могли построить незаконно
Авиакомпания NordStar начала возврат денег по депозитным ваучерам
Жуткая находка в Красноярске: опарыши в доме на Королева появились из-за умершей женщины
Хотим работать: в Красноярске рестораны и фитнес-центры устроили онлайн-митинг
В Красноярске такси врезалось в маршрутку: пассажиров увезла «скорая»
В Красноярске все могилы внесут в электронную базу
С рынка Красноярска уходит фирма такси «Мой город»
В Красноярском крае билетный кассир обманула туристов почти на 470 тысяч рублей
В администрации Красноярска назначили нового руководителя департамента финансов
10-миллиардный киловатт - новый рекорд Богучанской ГЭС
В Красноярске разрешили ввести в эксплуатацию долгострой на Светлогорской
На поддержку туризма в Красноярском крае компаниям из бюджета выделяют 56 миллионов рублей