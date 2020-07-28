Ученые: опасен ли приближающийся к Земле астероид диаметром 190 метров, о котором предупредило NASA

Сегодня, 28 июля, все СМИ и соцсети мира взорвались заголовками: «NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром в 190 метров». Дальше перечислялись подробности: небесное тело, которое открыли одиннадцать лет назад, сблизится с нашей планетой по максимуму 5 августа в 19.35 по московскому времени. Пронесется на скорости 13,4 километра в секунду – в расстоянии 3,2 миллиона километров от Земли. То есть примерно в восемь раз больше, чем до Луны.

Есть ли опасность для людей, и какая? Об этом «Комсомольской правде» рассказал астроном, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой «Космические материалы и технологии» Сибирского государственного университета науки и технологий Сергей Карпов.

- Итак, есть ли опасность для жителей Земли?

- Как правило, такие астероиды пролетают от Земли на расстоянии в несколько миллионов километров или дальше. Это с учетом того, что расстояние до Луны 384 тысячи километров. То есть они пролетают гораздо дальше. Если бы расстояние было бы меньше, чем от Земли до Луны, можно было опасаться. А если расстояние в 3,2 миллиона километров, для нас это совершенно безопасно.

Единственное, что эти астероиды могут возвращаться со временем. А их орбита постоянно эволюционирует – меняется под влиянием гравитации других планет, так что это нужно постоянно отслеживать. Тем более что когда астероид находится в списке тех, что зафиксировали, тогда за ними начинают следить. Их орбиты вычисляют и при повторном сближении с Землей прогнозируют какой-то результат. Если она будет меняться, тогда будет тревога.

- А как насчет астероидов, представляющих реальную угрозу?

Нужно понимать: астероидов, возвращающихся к Земле на малом расстоянии, не так уж и много. Самый опасный из них – 400-метровый Апофис, который был обнаружен достаточно давно. Его минимальное сближение с Землей прогнозируют уже в 2029-м году. Тогда столкновения не произойдет, а вот в 2036-м при его очередном возвращении вероятность есть.

Чтобы предотвратить столкновения, вырабатываются меры воздействия. Конечно, это не значит, что надо лететь к астероиду и взрывать его или запускать ему навстречу ядерный разряд, чтобы его убрать. Потому что астероид диаметром 400 метров так не разрушишь. Есть более тонкие методы, например: когда станет совершенно очевидно, что столкновения не избежать (а это будет известно заранее) за несколько лет до этого момента отправят автоматический аппарат с ядерным зарядом большой мощности, который должен совершить посадку на поверхность астероида. Устройство должно взорваться таким образом, чтобы отклонить траекторию астероида в поперечном направлении, скажем, сменить курс. Это не разрушит его целиком, но хотя бы придаст небольшой импульс - в сторону, чтобы он спрогнозировано точно прошел мимо Земли. Эти технические возможности имеются у человечества уже на сегодняшний день. Пока, слава Богу, астероиды, что могут на близком расстоянии пролетать от Земли, встречаются довольно редко.

Подытожу: опасность – в минимальном расстоянии. А так, даже если астероид пройдет в 5 тысячах километрах над Землей, ничего не произойдет, его гравитация ничтожна. Правда, могут пострадать космические аппараты, которые находятся на орбите вокруг Земли, их достаточно много.

Земля почувствует только попадание, ну, или близкое прохождение в атмосфере без касания с поверхностью. Недавно как раз была публикация о природе Тунгусского явления, новая версия. Сказали, что это сквозной астероид, проходивший на минимальном расстоянии от Земли – 10-15 километров, без столкновения. Но тем не менее последствия оказались катастрофическими. Хорошо, что все случилось далеко на севере в безлюдных местах. А, если бы это был город, последствия можно сравнить со взрывом 50-мегатонной ядерной бомбы.

- Если бы такое небесное тело – с футбольное поле, как пишут СМИ, - столкнулось с Землей, что бы могло произойти?

Размер данного астероида – от 84 до 190 метров, то есть довольно большой. Если такой столкнется с Землей, образуется кратер. Для сравнения: 50-метровый астероид, который упал в штате Аризона 50 тысяч лет назад, там кратер диаметров 1200 метров и глубиной около 200 метров, как на лунный кратер. Это была колоссальная катастрофа. И сегодня в радиусах многих километров находят разбросанную скальную породу. Астероид из чистого железа, он находится там, так и не достали, зашел слишком глубоко. Сейсмические волны, землетрясения… Тогда это было не страшно, а сейчас это может разрушить постройки на расстоянии в тысячи километров.

Сейчас все небесные тела, представляющие опасность, отслеживаются. Постоянно работают автоматизированные астрономические обсерватории (например, в США их очень много), телескопы которых сканируют все небо на протяжении каждой ночи. И если есть подозрительные смещения. А смещаются относительно звезд только небесные тела, астероиды. Среди них есть известные, которые тут же идентифицируют, есть неизвестные, они приближаются, попадают в поле зрения, тут же вычисляется их орбита, заносятся в каталог астероидов, сближающихся с Землей.

Сейчас команда Илона Маска это почувствовала, начали запускать огромное количество спутников. Их там десятки в одной связке. Они идут и прочерчивают все небо. И, когда пролетает кавалькада этих спутников, она оставляет на фотоснимке световые треки. И, к сожалению, они могут замаскировать опасные астероиды, за которыми следят автоматические обсерватории. То есть с одной стороны, с помощью своих спутников он хочет наладить глобальную связь, с другой стороны, это создает помехи для наблюдения за астрономическими объектами, включая и те, наблюдение за которыми особенно важно.