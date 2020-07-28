2020-07-28T09:10:03+03:00
Происшествия

«Рвануло так, что вышибло балкон»: в Красноярском крае в многоэтажке взорвался газ

Хозяйке квартиры повезло – обожгла руку, но осталась жива [эксклюзив kp.ru]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯАся ЖУКОВА
Поделиться:
«Рвануло так, что вышибло балкон»: в Красноярском крае в многоэтажке взорвался газ. Фото: ГУ МЧС России по краю«Рвануло так, что вышибло балкон»: в Красноярском крае в многоэтажке взорвался газ. Фото: ГУ МЧС России по краю
Изменить размер текста:

- Рвануло так, что вышибло два окна. Балкон был застекленный, вся конструкция разлетелась в щепки. Перед домом все усеяно обломками. У соседей двери выбило, между двумя квартирами стена обрушилась, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск жительница поселка Новая Солянка, что в Рыбинском районе Красноярского края.

На лиственнице висит оконная рама, на земле - остатки балконного остекленения Фото: Ася ЖУКОВА

На лиственнице висит оконная рама, на земле - остатки балконного остеклененияФото: Ася ЖУКОВА

По словам очевидицы взорвался газ на кухне. Рано утром хозяйка угловой квартиры на втором этаже (дом трехэтажный) готовила что-то на плите, завтрак.

- Сама пострадала. К счастью, несильно – руку обожгло и ногу. Видимо, не у плиты была в тот момент, когда рвануло. Иначе страшно подумать. Сейчас у нас тут толпа народа, переживают за нее, все-таки пожилая.

Вынесло два окна и балкон. Фото: ГУ МЧС России по краю

Вынесло два окна и балкон. Фото: ГУ МЧС России по краю

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, сегодня, 28 июля, в 6:45 утра в трехэтажном панельном доме произошел хлопок газа. Специалисты настаивают – не взрыв, а именно хлопок. Но столь сильный, что нанес большие разрушения. Советской постройки панелька устояла, хотя находиться в ней сейчас опасно.

Причины происшествия будет устанавливать уже полиция. А вопрос ремонта дома пострадавшим жильцам придется решать уже с местными властями.На место прибыла оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона из районного центра Рыбинского (это 50 километров). И опергруппа из Красноярска (200 километров). Их задача обследовать здание на предмет безопасности и исключить возможность повторения хлопка.

Вид квартиры изнутри. Фото: ГУ МЧС России по краю

Вид квартиры изнутри. Фото: ГУ МЧС России по краю

Территория оцеплена, никого не пускают Фото: Ася ЖУКОВА

Территория оцеплена, никого не пускаютФото: Ася ЖУКОВА

Как теперь ремонтировать квартиры, собственники должны решать с муниципалитетом Фото: Ася ЖУКОВА

Как теперь ремонтировать квартиры, собственники должны решать с муниципалитетомФото: Ася ЖУКОВА

Обломки балкона уже собирают Фото: Ася ЖУКОВА

Обломки балкона уже собираютФото: Ася ЖУКОВА

В квартиры в этом подъезде пока никого не пускают Фото: Ася ЖУКОВА

В квартиры в этом подъезде пока никого не пускаютФото: Ася ЖУКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Хотим работать: в Красноярске рестораны и фитнес-центры устроили онлайн-митинг
В Красноярске такси врезалось в маршрутку: пассажиров увезла «скорая»
В Красноярске все могилы внесут в электронную базу
С рынка Красноярска уходит фирма такси «Мой город»
В Красноярском крае билетный кассир обманула туристов почти на 470 тысяч рублей
В администрации Красноярска назначили нового руководителя департамента финансов
10-миллиардный киловатт - новый рекорд Богучанской ГЭС
В Красноярске разрешили ввести в эксплуатацию долгострой на Светлогорской
На поддержку туризма в Красноярском крае компаниям из бюджета выделяют 56 миллионов рублей
В Красноярске водитель на электроскутере сбил 2-летнего ребенка
В Красноярске завели уголовное дело на собственника общежития, продавшего его вместе с жильцами
«Благодарю, это детям»: мужчина напал с электрошокером на микрозаймовую организацию в Абакане
Ребенок погиб: в Туве лошадь протащила 10-летнего мальчика по земле больше километра
По желанию красноярцев отремонтируют сквер «Юдинский»
Организатора убийства красноярца, которого от смерти спасла золотая цепочка, приговорили к 10 годам колонии
В Красноярске пообещали уничтожить огромную лужу на КрасТЭЦ, которая образуется после каждого дождя
Жители Железногорска попались на удочку опытной мошенницы
В центре Красноярска из-за полумарафона «ЗаБег.РФ» ограничат движение
Красноярцы обеспокоены нашествием змей в окрестностях города
«Свинарник знатный устроили»: красноярский остров Отдыха утопает в мусоре
ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут
В Красноярском крае зацвела редкая орхидея с почти невесомыми семенами
В Советском районе Красноярска отремонтируют еще один проезд
Красноярского военнослужащего осудили за кражу мягкой игрушки
Фыркают, хрюкают и клацают зубами: в красноярском зоопарке показали недавно родившихся ежат
В Красноярске женщина перевела мошенникам более миллиона рублей, пытаясь сохранить свои деньги
Под Красноярском в погребе два человека отравились угарным газом
Коронавирус в Хакасии: с 27 июля открываются кинотеатры, библиотеки и сауны
В Красноярске продавец обчистила вверенный ей магазин на 67 тысяч рублей