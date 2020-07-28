«Рвануло так, что вышибло балкон»: в Красноярском крае в многоэтажке взорвался газ

- Рвануло так, что вышибло два окна. Балкон был застекленный, вся конструкция разлетелась в щепки. Перед домом все усеяно обломками. У соседей двери выбило, между двумя квартирами стена обрушилась, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск жительница поселка Новая Солянка, что в Рыбинском районе Красноярского края.

На лиственнице висит оконная рама, на земле - остатки балконного остеклененияФото: Ася ЖУКОВА

По словам очевидицы взорвался газ на кухне. Рано утром хозяйка угловой квартиры на втором этаже (дом трехэтажный) готовила что-то на плите, завтрак.

- Сама пострадала. К счастью, несильно – руку обожгло и ногу. Видимо, не у плиты была в тот момент, когда рвануло. Иначе страшно подумать. Сейчас у нас тут толпа народа, переживают за нее, все-таки пожилая.

Вынесло два окна и балкон. Фото: ГУ МЧС России по краю

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, сегодня, 28 июля, в 6:45 утра в трехэтажном панельном доме произошел хлопок газа. Специалисты настаивают – не взрыв, а именно хлопок. Но столь сильный, что нанес большие разрушения. Советской постройки панелька устояла, хотя находиться в ней сейчас опасно.

Причины происшествия будет устанавливать уже полиция. А вопрос ремонта дома пострадавшим жильцам придется решать уже с местными властями.На место прибыла оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона из районного центра Рыбинского (это 50 километров). И опергруппа из Красноярска (200 километров). Их задача обследовать здание на предмет безопасности и исключить возможность повторения хлопка.

Вид квартиры изнутри. Фото: ГУ МЧС России по краю

Территория оцеплена, никого не пускаютФото: Ася ЖУКОВА

Как теперь ремонтировать квартиры, собственники должны решать с муниципалитетомФото: Ася ЖУКОВА

Обломки балкона уже собираютФото: Ася ЖУКОВА