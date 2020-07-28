Коронавирус в Красноярске, последние новости на 28 июля 2020: минздрав рассказал о положении дел в Норильске
По данным оперативного штаба на утро 28 июля в Красноярском крае официально зафиксировано 12 581 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 162 случая. География распространения выглядит сейчас таким образом:
- Красноярск – 7 397
- Северо-Енисейский район – 1327
- Норильск – 607
- Ачинск – 402
- Березовский район – 188
- Канск – 178
- Дивногорск – 174
- Емельяновский район – 154
- Минусинск - 150
- Лесосибирск – 114
- Богучанский район – 113
- Назарово – 111
- Туруханский район – 110
- Мотыгинский район – 109
- Шарыпово – 104
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 437,7. Темп прироста за сутки – 1,3 %.
По количеству выздоровевших – всего 11 038 человек, за сутки – 188. По количеству умерших – 305 погибших, за сутки цифра не изменилась. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 584 811, в том числе за последние сутки – 2 057.
Под наблюдением 2882 человека, плюс 340 за сутки. Снято с наблюдения за сутки – 123 человека.
Также краевой минздрав прокомментировал ситуацию в Норильске. Там официально зафиксировано 607 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, новых за сутки 29 случаев. Для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией организованы три базовых госпиталя с общим коечным фондом 280 коек. Количество аппаратов ИВЛ (общее) – 112, для пациентов с коронавирусом – 59.
Количество пациентов с внебольничной пневмонией, находящихся в стационаре – 98. Всего на лечении в базовых госпиталях находится 162 пациента. Выздоровело – 307 пациентов, летальных случаев – 9.
Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.
ИСТОЧНИК KP.RU
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