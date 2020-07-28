2020-07-28T04:25:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 28 июля 2020: минздрав рассказал о положении дел в Норильске

Мы подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске и крае на 28 июля 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Красноярске, последние новости на 28 июля 2020Коронавирус в Красноярске, последние новости на 28 июля 2020Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 28 июля в Красноярском крае официально зафиксировано 12 581 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 162 случая. География распространения выглядит сейчас таким образом:

- Красноярск – 7 397

- Северо-Енисейский район – 1327

- Норильск – 607

- Ачинск – 402

- Березовский район – 188

- Канск – 178

- Дивногорск – 174

- Емельяновский район – 154

- Минусинск - 150

- Лесосибирск – 114

- Богучанский район – 113

- Назарово – 111

- Туруханский район – 110

- Мотыгинский район – 109

- Шарыпово – 104

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 437,7. Темп прироста за сутки – 1,3 %.

По количеству выздоровевших – всего 11 038 человек, за сутки – 188. По количеству умерших – 305 погибших, за сутки цифра не изменилась. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 584 811, в том числе за последние сутки – 2 057.

Под наблюдением 2882 человека, плюс 340 за сутки. Снято с наблюдения за сутки – 123 человека.

Также краевой минздрав прокомментировал ситуацию в Норильске. Там официально зафиксировано 607 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, новых за сутки 29 случаев. Для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией организованы три базовых госпиталя с общим коечным фондом 280 коек. Количество аппаратов ИВЛ (общее) – 112, для пациентов с коронавирусом – 59.

Количество пациентов с внебольничной пневмонией, находящихся в стационаре – 98. Всего на лечении в базовых госпиталях находится 162 пациента. Выздоровело – 307 пациентов, летальных случаев – 9.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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