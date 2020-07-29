«С утра едет за новой дозой»: красноярец пожаловался, что страсть жены к сбору грибов разрушает семью

Мужчина жалуется, что жена днем собирает грибы, а потом полночи тоже занимается ими же Фото: Мария ЛЕНЦ

Как говорится, если есть гриб «груздь», то должен быть и гриб «радозть». А если уже и сами грибы не в радость? В одном из красноярских пабликов появился душераздирающий пост о тяжелой зависимости: жена грибник, что с этим делать и как дальше жить. Публикуем его полностью:

«Она уносит из дома ножи и пакеты, приносит их полные грибов… Потом полночи сидит и разбирает их… А с утра едет за новой дозой… Плачет по вечерам, как устала, что сама не может с этим справиться. Но ничего не может поделать. И новый день, новая локация, и эти поиски, поиски. Помогите советом, как быть?

Результат очередного похода в лес Фото: соцсети

Как помочь ей с этого слезть? Может, есть, какие-то группы, секты? Мои силы на исходе…

Она даже детей бабушке сдала, что бы было больше времени на эту зависимость…

Молю дождю… Не иди больше, грибы, не растите… Вы разрушаете семью…

Хватит…»

Рыжики Фото: Ольга КОСТИНА

С одной стороны больше похоже на шутку. Но ведь люди прониклись! Посыпались советы. Публикуем несколько из них:

«Бизнесом займитесь, продавайте».

«Свози ее на море месяца на два, пока грибы не кончатся».

«Вау. Жена - добытчик! На рыбалку ее, на охоту - одними грибами сыт не будешь».

«А грибочки потом всю зиму вся семья кушает за обе щеки, да добавки просит. Такое ощущение, что мой муж писал…»

«Терпите! И смиритесь! Грибы не круглый год, закончатся, еще пару месяцев осталось».

И коронное: «Приму в дар».

Такие грибы нежелательно есть, а для фотосессии в самый раз! Фото: соцсети

В этом году в Красноярском крае и впрямь обилие грибов. Сказалась дождливая погода в июле. Каждый день грибники выходят на «охоту»: с ножами в руках и при полной амуниции. Грузди, рыжики, лисички, белые грибы, волнушки. В пакеты, ведра, ванны.

- Муж каждый день везет ведрами-ведрами, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Ольга, жительница Абанского района. – Он собирает, удовольствие испытывает, а я потом ночами их перебираю, варю, замачиваю, по пакетам раскладываю. Устала!

Новый урожай Фото: Ольга КОСТИНА

Не каждому ведь грибы и даются. Ходят дилетанты по лесу и пустым ведром погромыхивают. А в это время опытный грибник с трудом выволакивает свою «добычу». Если не хватает тары, то забивает багажник. Жалко ведь оставить. Все в семью. В дом. Если уж совсем невмоготу от такого фанатизма, то примите на вооружение метод из анекдота:

«Я больше никогда не буду есть грибы!

- Почему?

- Я вчера им обещал!».

Ну как тут устоять, грибы сам просятся в корзину! Фото: соцсети

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