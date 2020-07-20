Карта грибных мест Красноярска и Красноярского края 2020: где растут лисички, маслята, грузди и опята

На календаре вторая половина июля. А это значит, что пора заглянуть в лес и проверить грибные места. Минувшая дождливая неделя наверняка разбудила грибницу. Кое-где на уличных рынках уже продают дары леса. Логично предположить, что цена пока еще «кусается», ведь все первое всегда дороже. Но если есть возможность самим отправиться на «тихую охоту», почему бы не сделать это? А мы подскажем карту грибных места в Красноярске и крае и дадим несколько простых советов.

Надо знать, где искать

- Первыми появляются маслята. Их нужно собирать в хвойном лесе, преимущественно в сосняке. Или в смешанном лесе с присутствием хвойных деревьев. Первые маслята упругие, ровные.

- Места обитания рыжих лисичек – березовые или осиновые рощи с достаточным количеством солнечного света. Любят старую листву, растут целыми семьями: нашли один гриб – ищите рядом еще.

А как вам такое ведерко лисичек?Фото: Ольга КОСТИНА

- Подберезовики и подосиновики – по названию понятно, где их нужно искать. Любят светлые рощи, опушки, старые деревья, под ними для грибницы подберезовиков самая питательная среда.

- Рыжики – эти зачастую соседствуют с маслятами в сосновом боре. Они не любят высокой травы, но прячутся целыми семейками под старой опавшей хвоей.

Вскоре пойдут белые грибы. За ними нужно ехать в березовые леса, можно встретить и в смешанных. Белые грибы крупные, их любят собирать даже дилетанты.

- Грузди любят влажные, смешанные хвойные леса. Как и все пластинчатые, растут семьями, причем очень быстро: пара дней – и «поляна» готова, можно снова собирать. Обратите внимание на заброшенные покосы рядом с лесом – зачастую грузди захватывают кромку поляны.

- Самые поздние из сибирских грибов – опята. За ними нужно ехать в старые березовые леса, где есть поваленные деревья, трухлявые пни после вырубок. Прошел дождь – через 24 часа можно отправляться собирать урожай.

Молоденькие подберезовики - на жарехуФото: Мария МИШКИНА

Кто рано встает, тому грибной бог подает

А теперь несколько главных правил, которые сделают ваш поход в лес удачным и безопасны. Во-первых, не бойтесь проверить новые места, экспериментировать. Возможно, годом ранее лес отдыхал, в него никто не ходил, а нынче там нашествием грибов.

Во вторых, правило для всех грибов: не собирайте их в придорожной полосе. Они – как сорбент, впитывают в себя выхлопные газы: тяжелые металлы, газы, все это будет в пище. В третьих, никаких пластиковых и металлических ведер и мешков – грибы любят корзинки и лукошки.

Опята любят старые деревьяФото: Мария ЛЕНЦ

В четвертых, грибы растут после дождя и ночью, значит, выезжать на «охоту» лучше поутру. Срезать их нужно ножом, аккуратно, не нарушая грибницу (вам же интересно приехать сюда еще не раз и собрать новый урожай?)

И еще одна важное правило, точнее пожелание от спасателей. Грибники часто теряются в лесах. Бывает, вышел человек в знакомый лесок, а там в трех соснах заблудился. И потом его десятки человек ищут с собаками и беспилотниками. Чтобы такого не произошло, соблюдайте несколько правил: берите запас воды и пищи на день, спички, нож, хорошо заряженный телефон. Всегда сообщайте родным, куда идете и на сколько. А еще правильнее не ходить в лес в одиночку.

Груздочки из леса нужно замочить как минимум на суткиФото: Ольга КОСТИНА

КОНКРЕТНО: карта грибных мест

Поселок Арей (Емельяновский район), 3 километра на север: грузди, подберезовики и подосиновики.

Деревня Погорелка (Емельяновский район), 1 километр на восток: здесь водятся маслята.

От Емельяново до Памяти 13 борцов: маслята, опята, грузди, лисички.

Деревня Еловая (Емельяновский район), 7 километров на запад до леса: маслята, опята, грузди, лисички.

Поселок Элита (Емельяновский район), два километра на запад или 3 километра на северо-восток: маслята, опята, грузди, лисички.

А как вам такое ведерко лисичек?Фото: Ольга КОСТИНА

Окрестности города Уяра: грузди, подберезовики.

Миндерла (Сухобузимский район), 5 километров на восток: рыжики, грузди.

Село Сухобузимо (Сухобузимский район): лисички, грузди, опята.

Село Бартат (Большемуртинский район): грузди, маслята.

Поселок Щетинкино (Курагинский район): лисички, подберезовики, грузди.

Поселок Мина (Партизанский район): белые грибы.

Рыжики (как и все пластинчатые) растут семьямиФото: Ольга КОСТИНА