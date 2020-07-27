На руднике в Красноярском крае произошла вспышка COVID

На руднике в Мотыгинском районе Красноярского края зафискировали вспышку коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, за минувшие выходные, 25 и 26 июля, диагноз COVID-19 подтвердили у 56 человек, большинство из них рабочие-вахтовики. «Комсомольской правде – Красноярск» прокомментировали ситуацию в Роспотребнадзоре.

ДОСЛОВНО

Наталья КРАСНОПЕЕВА, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю:

- Всплеском это назвать нельзя. За весь период по Мотыгинскому району – 109 случаев. За два дня количество заболевших – 56 человек, проводятся все необходимые мероприятия.

Что касается Ачинска, он тоже в последнее время фигурирует на верхних строчках сводок, это ситуация в пансионате «Жили были». Заболели 29 человек: 26 пациентов и 3 сотрудника. У всех течение легкое, бессимптомное. Первых отправили в больницу, это возрастные пациенты. Медиков изолировали на дому. Пансионат закрыт на дезинфекцию.

Сейчас край находится на этапе введения послаблений. У нас шло все стабильно ровно, но начался небольшой подъем за счет вахтовиков. Наши жители далеко не полностью осознали угрозу, масочный режим соблюдается недостаточно.

Помогают ли маски? То, что они не помогают – это обывательская точка зрения. Роспотребнадзор говорил с самых первых дней, что маски носить необходимо. Это у нас надолго.

Маски из салфеток, которые предлагают у входа в супермаркеты, тоже могут препятствовать распространению инфекции. Конечно, они не столь эффективны, как, скажем, медицинские или тканевые. Не так затруднительно изготовить их и самостоятельно, взять ту же четырехслойную марлю. Лучше также надеть перчатки, тем более они доступны.

Если человек закрывает маской только рот, но не нос, защитить она не может. Считайте, маски нет! Можно требовать, что человек надел ее и на нос также.