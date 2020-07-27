«Единая Россия» провела эко-субботник на Острове отдыха в Красноярске

Ранним утром в субботу, 25 июля, несколько десятков партийных активистов пришли на остров Отдыха, чтобы провести здесь массовую уборку.

Эта территория пользуется популярностью у горожан как место отдыха. Красноярцы любят здесь гулять и устраивать пикники. К сожалению, далеко не все убирают за собой мусор.

Единороссы очищают эту территорию не впервые. При этом уборку проводят не только на суше, но и в Енисее. Депутат Заксобрания края, региональный координатор партийного проекта «Чистая страна« Виталий Дроздов даже погрузился с аквалангом, чтобы провести «подводную уборку».

«Я решил погрузиться, потому что по моему опыту подводного плавания мусора полно не только на берегах Енисея, но и на его дне. Тем более, это очень популярное место для отдыха, и мусора под водой, скорее всего, будет много. Это полностью моя личная инициатива, потому что я люблю воду, люблю Енисей, и если уж у меня есть такая возможность, то, конечно, нужно это сделать. Над водой помощников в уборке много, а вот под водой убираются редко. Поэтому для меня этот субботник особенный», - отметил Дроздов.

На поверхность депутат вернулся со стеклянными бутылками и другим мусором. В это время его однопартийцы тоже собрали с берега несколько десятков мешков с мусором.

Секретарь регионального отделения партии Алексей Додатко в беседе с журналистами отметил, что забота об окружающей среде - всегда в фокусе внимания «Единой России». Он призвал жителей города бережнее относиться к природе и оставлять место отдыха после себя в первозданном виде.

«Сделать что-то для будущих поколений, для того, чтобы появился повод гордиться своей Родиной - это совсем не обязательно подвиг и героизм. Например, каждый может донести мусор до урны. Традиционно летом по всему краю мы проводим экосубботники, от заполярного Таймыра до южных пляжей Красноярского моря. Сегодня мы собрались здесь, потому что мы любим свой город, мы гордимся рекой, которая всех нас объединяет – Енисеем. У нас реализуется проект «Чистая страна», в котором мы работаем и с законодательной базой, и с предприятиями, и непосредственно с людьми, которых мы вовлекаем в такие экологические акции. Все вместе мы привыкаем к тому, что мы должны бережно относиться к городу и к природе, в которой мы живем», - рассказал Додатко.

Источник: krasnoyarsk.er.ru