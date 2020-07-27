«Диктант Победы» пройдет на крупных промышленных предприятиях в «Городах трудовой доблести»

Список площадок, где в этом году пройдет акция, будет расширяться. Сегодня, в оргкомитет проекта подано свыше 6,5 тысяч заявок. Среди них, например, промышленные предприятия в городах трудовой доблести, которые в военные годы обеспечивали фронт необходимой продукцией, техникой и боеприпасами. Среди партнеров акции – Российское географическое общество. Организация предложила 12 уникальных площадок в заповедниках и этнопарках страны. Также в проекте в этом году участвуют Минобороны, МВД и Росгвардия. Ведомства организуют площадки в воинских частях, профильных учреждениях образования и на военных объектах, в том числе за пределами России.

«Мы готовы ко всем инициативам по организации площадок, которые могут стать визитной карточкой акции», — сказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

«Диктант Победы» в этом году пройдет 3 сентября. Его включили в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. Масштабы акции по сравнению с прошлым годом увеличатся в разы.

Организаторы планируют открыть не менее 7500 площадок для проведения «Диктанта Победы». Они появятся в каждом населенном пункте России, где живет больше пяти тысяч человек. Также места проведения акции будут организованы в символичном для юбилейного года числе стран — в 75 зарубежных государствах.

Организаторы рассчитывают, что без учета тех, кто решит пройти тест на знание истории Великой Отечественной войны онлайн, в акции примут участие более полумиллиона человек. Для сравнения — в 2019 году в общей сложности открыли 1373 площадки, их посетили 105 тысяч человек, еще 48 тысяч написали тест онлайн.

Изменится и сам формат теста — вместо 20 вопросов будет 25. Пять из них будут связаны с территориальной спецификой – федерального округа России или конкретной страны, где «Диктант Победы» проводится.

Подготовиться к нему можно будет при помощи онлайн-тестов на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. Один из них уже опубликован. В нем содержатся девять вопросов, подготовленных совместно с экспертами из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

«Тестовые вопросы перекликаются с итоговым заданием «Диктанта Победы». Пока это только первый из серии тестов — все они вскоре появятся на сайте и в официальных аккаунтах акции в социальных сетях. Пройдя их, участники акции смогут подготовиться к написанию диктанта. Все, что для этого нужно — зайти на сайт и ответить на предложенные вопросы», — сказал Александр Хинштейн.

Красноярский край также готовится к «Диктанту Победы». В рамках реализации партийного проекта «Историческая память» в территориях региона будут работать более 100 площадок. Принять участие в акции смогут все желающие, независимо от возраста. Об этом рассказал региональный координатор партпроекта «Историческая память» Евгений Петренко.

«В 2020 году «Диктант Победы» пройдет в крае уже во второй раз, и количество площадок увеличится в несколько раз. Для сравнения в 2019 году в регионе работало 14 площадок, а в тестировании приняли участие 756 человек. В 2020 по предварительным расчетам организаторов свои знания проверят более 5000 человек. Также принять участие в акции можно будет на сайте диктантпобеды.рф. Кроме того, для удобства участников в ближайшее время появится мобильное приложение «Диктант Победы» для платформ Android и iOS с полным функционалом сайта акции.

Кроме того, на селекторном совещании сообщили, что в этом году активное участие в акции примут крупные промышленные предприятия и федеральные силовые структуры. Еще на этапе подготовки мы планировали подключить к участию Красноярский кадетский корпус, Военный институт СФУ, а также АО «СУЭК». Поэтому очень отрадно, что, возможно, мы сможем вовлечь в акцию еще больше краевых военизированных учреждений и предприятий.

Особо важно, что с этого года по инициативе Министерства науки и высшего образования высшим учебным заведениям рекомендовано включить результаты победителей «Диктанта Победы» в число индивидуальных достижений в рамках приемной кампании 2020-2021 учебного года. Это значит, что если в числе победителей будут абитуриенты, это добавит им дополнительный балл при поступлении», - пояснил Евгений Петренко.

Источник: krasnoyarsk.er.ru