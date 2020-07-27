Повысить надежность бизнеса

Ротация кадров всегда является способом обновления работы крупного предприятия. Длительный застой рано или поздно приводит к стагнации и кризису в конечном итоге, особенно когда речь идет о конкурентной среде современного мира эпохи глобализации. Тренды сегодня меняются стремительно: экономика, социальные страты, внутренняя политика государства, направления развитие культуры.

И если речь идет о крупных корпорациях, то даже при длительной успешной работе почивать на лаврах нельзя никому. Так, крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди «Норникель» проводит структурные изменения компании. Изменения направлены на усиление управляющей команды. К существующей системе отраслевых комитетов принято сформировать новый комитет по рискам, который возглавит президент «Норникеля». Для снижения рисков негативного воздействия на окружающую среду, а также повышения промышленной безопасности в сфере экологии формируется новая инспекция по мониторингу технико-производственных и экологических рисков.

Кроме того будет усилена и команда управленцев:

- Лариса Зелькова назначена старшим вице-президентом — руководителем блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью.

- Алексей Захаров - вице-президентом по инновациям.

- Дмитрий Кушнарев - вице-президентом по экономике, развивающим единые экономические стандарты и интегрированное планирование.

- Андрей Грачев - вице-президентом по федеральным и региональным программам.

- Антон Берлин – вице-президентом блока сбыта и коммерции.

- Дарья Крячкова – вице-президентом департамента кадровой политики.

Таким образом, произошедшие изменения в компании помогут повысить надежность и эффективность бизнеса.