Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 27 июля 2020 года: заболели 12581 человек, выздоровели 11038

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Красноярском крае на 14.00 часов 27 июля заболели 12 581 человек (+162 за сутки). Из них в Красноярске 35. Выздоровели 11 038 пациентов (+188 за сутки). Погибли 305 человек (+0 за сутки)

Темп прироста за сутки – 1,3 процента. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 584 811, в том числе за последние сутки - 2057.

Под наблюдением 2882 человека (+340 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 123 человека.

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: vk.com/shtabkrskstate

Опубликованы итоги тестирование на антитела к COVID–19.

За конец июля специалисты Краевого центра профилактики и борьбы со СПИД выполнили 466 экспресс-исследований. В 74 случаях были обнаружены антитела. При этом 1,3 процента обследованных имели только ранние антитела (IgМ), а 11,6 процента - поздние антитела (IgG).

В обследовании методом ИФА также поучаствовали 652 жителя края. У 116 человек были найдены антитела IgG (17,8 процентов). У 80 из 600 пациентов нашли антитела IgM (13,3 процента).

Провели исследования среди мужчин в возрасте до 20 лет, которые находились на самоизоляции. Обследовались 2415 человек, антитела IgG нашли у 17 (0,7 процентов), IgM выявлено не было.

Обследование медицинских работников показало, что у 70 из 1594 (4,4 процента) есть антитела к Covid-19. Среди 88 переболевших коронавирусом антитела обнаружили у 38 человек (43,2 процента). При этом у 4,5 процентов выявлены только антитела IgM, у 18,2 процента антитела IgM+IgG и у 20,5 процентов антитела IgG.

Напомним, антитела класса IgМ образуются первыми при контакте с вирусом, а антитела класса IgG важны для длительного иммунитета и защиты от повторного заражения.

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