В Красноярском крае ФСБ разбирается в деле о многомиллионном ущербе: главный подозреваемый - директор юридической компании

Руководителя одного из коммерческих предприятий Железногорска (Красноярский край) заподозрили в мошенничестве в крупном размере. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, речь идет многомиллионном ущербе.

Удалось установить, что директор организации в рамках участия в Федеральной целевой программе «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» заключил договор субподряда с АО «ИСС» (информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева) на проведение работ по реконструкции и техническому перевооружению производства коммерческих аппаратов системы «ГЛОНАСС».

- Реализуя договорные обязательства, у подозреваемого возник преступный умысел по хищению у АО «ИСС» денежных средств в крупном размере, - рассказали в пресс-службе ФСБ Красноярского края.

Директор компании подписал акты о приемке выполненных работ на услуги, которые были оказаны ненадлежащим образом. В итоге заказчику был нанесен имущественный ущерб в размере 10 743 668 рублей.

В июне этого года следственным отделом УФСБ России по Красноярскому краю в отношении директора юридической компании было возбуждено уголовное дело. Он проходит подозреваемым по ч. 6 ст. 159 УК России. Следственные действия продолжаются.