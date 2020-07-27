Кому выплачивают «губернаторское» пособие в размере 12 424 рублей в Красноярском крае

В Красноярском крае в рамках национально проекта «Демография» выплачивается «губернаторское» пособие. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, за последние полгода 1293 семьи обратились за новым региональным пособием.

На ежемесячную денежную выплату имеют право семьи, в которых, начиная с января 2020 года, родился третий или последующий ребенок.

- Получить финансовую помощь многодетные родители могут в том случае, если ежемесячный доход на каждого члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, - пояснил первый заместитель министра социальной политики края Денис Голощапов. - Губернаторские выплаты при рождении последующих детей позволят улучшить демографическую ситуацию в регионе.

Например, доход семьи из пяти человек, проживающих в Красноярске, ежемесячный доход не должен превышать 127,5 тысяч рублей для получения пособия. Его размер приравнен к величине прожиточного минимума на детей, установленной для определенной территории региона. Для красноярцев и приравненных к нему территорий выплата - 12 424 рублей.

- За оформлением «губернаторской» выплаты необходимо обратиться не позднее 6 месяцев с даты рождения ребенка, чтобы оформить пособие, начиная с первого дня жизни малыша, - добавил начальник отдела по вопросам семьи, материнства и детства Сергей Семенов. - В остальных случаях выплата назначается со дня обращения.

Если семья переедет в другой регион, то выплаты будут прекращены.

КОНКРЕТНО

Как можно оформить пособие:

- дистанционно через портал Госуслуги;

- в ходе личного обращения через МФЦ;

- по предварительной записи через территориальные отделения соцзащиты.

Помимо заявления, необходим паспорт, свидетельства о рождении на всех детей и документы, подтверждающие доходы семьи за три последних месяца.