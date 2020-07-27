2020-07-27T03:52:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 27 июля 2020: инфекция охватила все районы края

Мы подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске на 27 июля
Ольга КОСТИНА
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Врачи советуют продолжать соблюдать ограничительные мерыВрачи советуют продолжать соблюдать ограничительные мерыФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро, 27 июля, в Красноярском крае 12419 заразились COVID-19 (+175 за сутки). Из них 40 человек в Красноярске. Вылечились 10850 пациентов (+169 за сутки). Погибли 305 (+0 за сутки).

По данным Роспотребнадзора темп прироста за сутки составил 1,4 процента. Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края.

Под наблюдением врачей находятся 2665 человек. За последние сутки прибавилось 392 человека, снято с наблюдения 115.

За все время проведено тестов на коронавирус в нашем регионе - 582 754 (+7976 за последние сутки).

Количество инфекционных госпиталей по приему больных с коронавирусом сокращается Фото: vk.com/shtabkrskstate

Количество инфекционных госпиталей по приему больных с коронавирусом сокращается Фото: vk.com/shtabkrskstate

Тем временем в краевом центре сокращается количество инфекционных госпиталей, принимающих больных с коронавирусом. Больницу №4 на Кутузова и Кардиоцентр уже перепрофилируют обратно для оказания плановой медицинской помощи пациентам. Также сокращено количество мест для таких пациентов в ФМБА.

В оперштабе напоминают, что очень важно продолжать тщательно соблюдать все меры профилактики, чтобы не допустить отката назад. Не забывайте мыть руки, носить маски и избегать мест массового скопления людей.

Круглосуточная «горячая линия»: 8 (800) 100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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