Махала сланцами, как фонарями: у Красноярского моря 12-летняя девочка больше часа по горло в воде ждала спасателей

История, которая произошла с 12-летней Катей* (имя изменено) в минувший вторник 21 июля на юге Красноярского края, едва не закончилась трагически. Девочку спасла ее находчивость и везение, благодаря которым она смогла дождаться команду спасателей. Можно сказать, родилась заново. А ведь она побывала в таких обстоятельствах, где бы и взрослый растерялся.

Катя приехала вместе с отцом и дедом из села Ермаковского отдохнуть на берегу реки Тубы. Для рыбалки мужчины взяли большую резиновую лодку. Ехали, как говорится, на «большую воду»: дело в том, что из-за недавних ливней там сильно поднялся уровень реки. Для понимания Туба – одна из крупнейших южных притоков Енисея, впадает в Тубинский залив, а затем в Красноярское водохранилище. Ширина залива доходит до 8 километров. А в эти дни из-за ливней вода еще больше затопила низинные равнины, прилегающие к водохранилищу.

Когда мужчины отдыхали на берегу, девочка решила покататься на лодке у берега. Но погода испортилась, поднялся ветер, лодку стало быстро относить течением. Дед и отец не смогли ее догнать вплавь, а рядом никого не было, кто бы помог. Ребенка все дальше относило к морю. Сотрудники Минусинского отделения КГКУ «Спасатель» рассказали, что к ним позвонили встревоженные жители села Листвягово (это правый берег Тубы) и сообщили: мимо них проплывает лодка с ребенком. Девочка плачет и зовет на помощь. А на часах, между тем, было уже около 18 часов.

Чтобы домчаться до места на трех катерах по водохранилищу, спасателям понадобилось время. В это время Катю унесло далеко. По какой-то причине лодка начала тонут. Возможно, напоролась на торчащую из воды корягу – здесь их очень много. Ребенок, который не умеет плавать, оказался в воде. А дальше – считайте, что ей очень повезло: под ногами девочка нащупала твердый островок. Кругом – мутная вода, ей по горло, и очень страшно. В такой обстановке фильмы ужасов можно снимать без декорации.

- Она сама себя спасла, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск спасатели Минусинского ПСО. – У нее были красные сланцы. Она догадалась взять их в руки, подняла их вверх. В том месте много коряг, мы бы могли ее долго искать, но благодаря красным сланцам быстро заметили и забрали. Она провела в воде больше часа. К счастью, медицинская помощь ей не понадобилась.

Девочку передали отцу и деду, заодно провели с ними беседу о правилах безопасности на воде. Нужно быть вдвойне внимательными, когда рядом дети. Нельзя разрешать им отплывать далеко от берега на надувных матрасах, кругах и резиновых лодках. Ведь даже короткий порыв ветра может с легкостью их перевернуть.