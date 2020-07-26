2020-07-26T14:48:58+03:00
Происшествия

Махала сланцами, как фонарями: у Красноярского моря 12-летняя девочка больше часа по горло в воде ждала спасателей

Сначала лодку унесло от берега, потом она затонула
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
На Красноярском море 12-летняя девочка больше часа по горло в воде ждала спасателей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по краюНа Красноярском море 12-летняя девочка больше часа по горло в воде ждала спасателей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по краю
Изменить размер текста:

История, которая произошла с 12-летней Катей* (имя изменено) в минувший вторник 21 июля на юге Красноярского края, едва не закончилась трагически. Девочку спасла ее находчивость и везение, благодаря которым она смогла дождаться команду спасателей. Можно сказать, родилась заново. А ведь она побывала в таких обстоятельствах, где бы и взрослый растерялся.

Катя приехала вместе с отцом и дедом из села Ермаковского отдохнуть на берегу реки Тубы. Для рыбалки мужчины взяли большую резиновую лодку. Ехали, как говорится, на «большую воду»: дело в том, что из-за недавних ливней там сильно поднялся уровень реки. Для понимания Туба – одна из крупнейших южных притоков Енисея, впадает в Тубинский залив, а затем в Красноярское водохранилище. Ширина залива доходит до 8 километров. А в эти дни из-за ливней вода еще больше затопила низинные равнины, прилегающие к водохранилищу.

Когда мужчины отдыхали на берегу, девочка решила покататься на лодке у берега. Но погода испортилась, поднялся ветер, лодку стало быстро относить течением. Дед и отец не смогли ее догнать вплавь, а рядом никого не было, кто бы помог. Ребенка все дальше относило к морю. Сотрудники Минусинского отделения КГКУ «Спасатель» рассказали, что к ним позвонили встревоженные жители села Листвягово (это правый берег Тубы) и сообщили: мимо них проплывает лодка с ребенком. Девочка плачет и зовет на помощь. А на часах, между тем, было уже около 18 часов.

Чтобы домчаться до места на трех катерах по водохранилищу, спасателям понадобилось время. В это время Катю унесло далеко. По какой-то причине лодка начала тонут. Возможно, напоролась на торчащую из воды корягу – здесь их очень много. Ребенок, который не умеет плавать, оказался в воде. А дальше – считайте, что ей очень повезло: под ногами девочка нащупала твердый островок. Кругом – мутная вода, ей по горло, и очень страшно. В такой обстановке фильмы ужасов можно снимать без декорации.

- Она сама себя спасла, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск спасатели Минусинского ПСО. – У нее были красные сланцы. Она догадалась взять их в руки, подняла их вверх. В том месте много коряг, мы бы могли ее долго искать, но благодаря красным сланцам быстро заметили и забрали. Она провела в воде больше часа. К счастью, медицинская помощь ей не понадобилась.

Девочку передали отцу и деду, заодно провели с ними беседу о правилах безопасности на воде. Нужно быть вдвойне внимательными, когда рядом дети. Нельзя разрешать им отплывать далеко от берега на надувных матрасах, кругах и резиновых лодках. Ведь даже короткий порыв ветра может с легкостью их перевернуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Под Красноярском в погребе два человека отравились угарным газом
Коронавирус в Хакасии: с 27 июля открываются кинотеатры, библиотеки и сауны
В Красноярске продавец обчистила вверенный ей магазин на 67 тысяч рублей
Дал порулить: в Красноярске девушка без прав завезла иномарку в сосны
Министр здравоохранения Хакасии подал в отставку
В Красноярске клещи заметно снизили свою активность: за неделю пострадали 39 человек
Жительница Дудинки сдала возлюбленного в полицию за разбитый телефон
Дежурные группы в детских садах в Красноярске посещают на 1,6 тысячи детей меньше, чем планируется
В Красноярске ночью подожгли офис микрофинансовой организации
В Красноярском крае срочно примут на работы 6 тысяч продавцов
МЧС: на Красноярск надвигается гроза и град
43-летнюю жительницу Железногорска мошенники обманули на покупке щенка
Таксистка-мошенница в Красноярске пообещала клиенту вернуть права за 72 000 рублей
Житель Норильска погиб, выпрыгнув из окна горящей квартиры на 4 этаже
Осенью начнется благоустройство Манской петли
Красноярка перевела мошенникам 1,1 миллиона рублей со всех своих банковских счетов
Введенный из-за лесных пожаров в Красноярском крае режим ЧС снят
ВТБ получил международную награду Visa Global Service Quality
Главу Саяногорска лишили прав за пьяную езду
Количество акционеров ВТБ в Красноярском крае и Хакасии за полугодие увеличилось на 90%
В Советском районе Красноярска открыли дополнительную дежурную группу в детском саду
Бывший визит–центр Универсиады в Красноярске стал рестораном
«Уступи пассажирам трамвая»: в Красноярске появилась новая разметка в виде короны