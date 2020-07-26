Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 26 июля 2020: рост продолжается

Появилась обновленная информация о заболевании коронавирусом в Красноярске и крае. По данным оперативного штаба на 14 часов 26 июля количество официально зарегистрированных случаев в регионе возросло на 175 и составило 12 419. Наибольший прирост показали:

- Красноярск – 40 случаев

- Норильск – 20

- Ачинск – 27

- Мотыгинский район – 16 (там уже 109 случаев).

Распространение по городам и районам края

Вылечились и выписаны за сутки 169 человек, итого с начала пандемии 10 850. Погибших от коронавируса – 305 человек, за сутки количество не увеличилось. По данным Роспотребнадзора темп прироста за сутки составил 1,4 %. Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края.

Под наблюдением врачей находятся 2 665 человек, +392 новых за сутки. Снято с наблюдения за последние сутки 115 человек. Количество проведенных тестов на COVID-19 в крае – 582 754, за минувшие сутки – 7 976.

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