2020-07-26T11:19:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 26 июля 2020: рост продолжается

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 26 июля 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 26 июля 2020Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 26 июля 2020Фото: Мария ЛЕНЦ
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Появилась обновленная информация о заболевании коронавирусом в Красноярске и крае. По данным оперативного штаба на 14 часов 26 июля количество официально зарегистрированных случаев в регионе возросло на 175 и составило 12 419. Наибольший прирост показали:

- Красноярск – 40 случаев

- Норильск – 20

- Ачинск – 27

- Мотыгинский район – 16 (там уже 109 случаев).

Распространение по городам и районам края

Распространение по городам и районам края

Вылечились и выписаны за сутки 169 человек, итого с начала пандемии 10 850. Погибших от коронавируса – 305 человек, за сутки количество не увеличилось. По данным Роспотребнадзора темп прироста за сутки составил 1,4 %. Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края.

Под наблюдением врачей находятся 2 665 человек, +392 новых за сутки. Снято с наблюдения за последние сутки 115 человек. Количество проведенных тестов на COVID-19 в крае – 582 754, за минувшие сутки – 7 976.

Круглосуточная «горячая линия»: 8-800-100-56-53.

Динамика числа заболевших и выздоровевших

Динамика числа заболевших и выздоровевших

ИСТОЧНИК KP.RU

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