Погода в Красноярске в последнюю неделю июля: тучи, дожди и зонтик

Погода в Красноярске в последнюю неделю июля Фото: Мария ЛЕНЦ

Какая погода ждет красноярцев в последнюю неделю июля? Хотелось бы сказать, что «зной, жара – бегом купаться». Но нет, специалисты Гидрометцентра предсказывают не столь солнечные перспективы. Если говорить в целом, впереди нас ожидает дождливая неделя – осадки будут идти каждый день. С понедельника по среду будет переменная облачность, время от времени можно увидеть солнце. Но в четверг и пятницу вряд ли хоть один луч пробьется через пропитанные влагой облака.

Самым «жарким» днем будет среда – 25 градусов, к выходным столбик термометра поднимется до 20 градусов. Ночные температуры составят – от 12 до 14 градусов. Ветер переменный, не более 3 метров в секунду. Однако, как показывает практика, в любое время может прийти сообщение от МЧС о штормовом ветре со всеми вытекающими из этого последствиями.

На севере Красноярского края, в Норильске, температура воздуха на пару-тройку градусов будет ниже, чем в краевом центре. Зато жителям заполярного города не нужно носить с собой зонтик, осадки там прогнозируются только в четверг 30 июля. А вот на Диксоне температура от 9 до 14 градусов, без осадков и ветер до 7 метров в секунду.