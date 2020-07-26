2020-07-26T08:36:26+03:00
Общество

«Собирали грибы, смотрим - нет его»: потерявшегося грибника нашли живым в тайге под Красноярском

Петр Малышев отбился от близких и потерял направление [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Родные перепугались за Петра и сразу же позвонили спасателям Фото: стопкадр с видеоРодные перепугались за Петра и сразу же позвонили спасателям Фото: стопкадр с видео
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Грибов в тайге Красноярского края в этом году пруд пруди, а грибников - еще больше. Семья Малышевых из деревни Малый Кускун (40 километров от Красноярска) в субботу, 25 июля тоже решила пополнить свои запасы грибов. К тому же, они растут буквально под ногами, ехать далеко не надо. От деревни километров 5 по трассе отскочил на машине - вот тебе и грибной улов. Места знакомые, не раз хоженые - чего бояться? Оказалось, есть чего. Один из грибников, 45-летний Петр Малышев, заблудился.

Найден. Жив.Видео: Оксана Василишина

- Поехали родственниками по грибы. Собирали вдоль трассы, вроде на виду друг у друга были, - рассказала мама Петра, - в какой-то момент смотрим - нет его. Ау-ау - тишина. Давай искать - ни следа. Перепугались и позвонили в «112». Вернулись в деревню, решили ждать.

Все бригады спасателей были на выезде. Поэтому Малышевым ответили, что подключатся, как только освободятся. Самое ценное в этом случае - время, и оно уходило. К счастью, спасатели подключили волонтеров «Поиска пропавших детей - Красноярск».

- Около 16.00 нам поступила заявка, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск руководитель поискового отряда Оксана Василишина. - Мы выдвинулись довольно большой группой, благо - не далеко. В деревне подхватили родню потерявшегося и отправились на место, начали прочесывать тайгу и нашли.

Петр рассказывает, что места знает неплохо - сам не понял, как его угораздило.

- Шел вроде за всеми, смотрю - а их нет, начал кричать - не отзываются, трассу не слышно, - говорит Малышев. - Пошел вроде к дороге, потом сообразил, что вглубь ухожу. Решил обратно идти и на мужиков вышел.

Поисковики вместе с найденным грибником Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

Поисковики вместе с найденным грибником Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

Для Петра и его родных все хорошо окончилось. Но так бывает не всегда далеко. Грибная пора - жаркая, а потому спасатели и волонтеры уже сбились с ног.

- Нам только вчера 6 заявок на поиски поступило из разных районов края, - говорит Оксана Василишина. - Петра нашли, теперь за 150 километров надо ехать - тоже искать людей.

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Владимир Шатыгин пропал в тайге Партизанского района (Красноярский край) еще 28 августа. Сейчас середина октября, и даже опытные поисковики говорят – надежды почти нет. Но двое сыновей, Алексей и Александр, неотступно продолжают поиски отца. Они говорят, что это особенный случай, и у них есть веские доводы того, что он жив (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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