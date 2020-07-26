Коронавирус в Красноярске, последние новости на 26 июля 2020: количество активно болеющих снизилось до полутора тысяч

По данным оперативного штаба на утро воскресенья 26 июля на территории Красноярского края официально зарегистрировано с начала пандемии 12 244 случая заболевания коронавирусом. За сутки количество новых случаев составило 187. Таким образом край поднялся на четвертую строчку в таблице ежесуточного прироста (на первой Москва – 648, затем Свердловская область – 251 и Ханты-Мансийский автономный округ – 193). Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 426,0. Темп прироста за сутки – 1,6 %.

Количество выздоровевших всего – 10681 человек, за сутки выписано по выздоровлению 10681. Таким образом, количество болеющих в настоящий момент составляет 1563 человека. Для сравнения 20 июня количество активно болеющих COVID-19 было 4759, а 30 июня – 5077.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2388 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 430. Снято с медицинского наблюдения 24 506 человека, в том числе за последние сутки – 201. Проведено тестов на коронавирус всего 574 778, из них за последние сутки 7 725.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.