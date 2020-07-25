Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 25 июля 2020: количество умерших перевалило за 300, вылечили 361

В Красноярском крае, по данным оперштаба на 14.00 25 июля, заболели еще 187 человек. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в регионе, таким образом, достигло 12 244. Вылечить удалось 10 681 человека (+361 за сутки). К сожалению, выросло и количество умерших. За минувшие сутки скончались 5 человек (всего с начала пандемии 305).

Динамика по краю

Суточный темп прироста, по данным эпидемиологов, несколько вырос и составляет 1,6 процента. Коронавирусом охвачены все территории края. Среди лидеров по заболеваемости за сутки: Красноярск - 44 человека, Мотыгинский район - 40, Норильск - 26 человек, Ачинск - 19 человек.,

География по районам

По наблюдением медиков остаются 2 388 - этот показатель за сутки вырос на 430 пациентов. С наблюдения сняли 201 человека - их состояние не вызывает у врачей опасений.

С момента начала эпидемии в крае проведено 574 778 тестов на коронавирусную инфекцию (+7725 за последние сутки).

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