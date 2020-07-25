Дети не помогли. Бабушка с дедушкой 1,5 года жили без света и голодали из-за взятого на лекарства кредита

Последние полтора года 69-летняя Надежда С. и ее муж, 67-летний Вячеслав Г., прожили в кромешной тьме. По-другому это не назовешь. Денег на еду у стариков практически не было - в иные дни приходилось сидеть голодом, за долги в их квартире в новой многоэтажке Свердловского района Красноярска отключили электричество. 50% от пенсии забирали банки - в счет кредитов, взятых шесть лет назад на лекарства. Чтобы прожить у стариков оставалось на двоих 6 тысяч рублей. И все это... при живых детях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/792518" frameborder="0"></iframe> Для семьи собрали 300 тысяч рублей и купили продуктов.Видео: социальный проект "ПРО ДОБРО"

История стала известна после того, как к красноярцам в социальных сетях обратилась директор фонда помощи попавшим в беду людям «Про Добро» Наталья Баранчикова.

- Мне позвонили их соседи, сказали, что совсем плохо у них, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Наталья. - Вообще, эту пару мы знаем уже больше года, к нам полтора года назад уже обращались представители социальной службы. Мы тогда купили им холодильник б/у и помогли продуктами. Но ситуация у них была значительно лучше. В этот раз я зашла в квартиру и сердце прямо сжалось: света нет, в холодильнике полстакана молока и корка хлеба на двоих. Надежда Сергеевна вышла ко мне и чуть не плачет, говорит: «Наташа, ты пришла...».

... Надежда и Вячеслав всю жизнь проработали на цементном заводе в Красноярске.В 2014 году со знакомой как-то вечером возвращались на машине с работы - случилась авария, после которой жить стало совсем тяжело. Надежда Сергеевна в ДТП сильно искалечила руку - врачи собирали кости буквально по частям. И это при том, что у женщины сахарный диабет. Тогда они и влезли в кредиты (два по 100 тысяч рублей). Нужны были деньги на лекарства и реабилитацию. Думали, вытянут. Муж еще был здоров. А потом его разбил инсульт. Сил работать совсем не было. И стало нечем платить за коммуналку. Долг накопился в 300 000 рублей.

- Рука у Надежды Сергеевны совсем почти не работает, а у мужа ее затруднена речь. Не скажу, что они совсем себя не могут обслуживать, но помощь нужна постоянная - полы помыть, продукты купить, - продолжает Наталья. - У них ведь дети взрослые - сын и дочь. Сыну - 40 лет, дочери - 38. Внук есть - ему 17.

Но дети не помогли. Соседи протянули в квартиру переходник, чтобы было хоть какое-то освещение. Еду готовили и кипятили воду на газу. Логичный вопрос - какую помощь оказали соцслужбы, ведь у дедушки после инсульта инвалидность? Всю необходимую. Раз в месяц семье передается продуктовый набор: крупы, сахар, макароны масло - самое необходимое.

Красноярцы помогли закрыть долг пенсионеров Фото: Наталья Баранчикова

- Красноярцы собрали деньги на оплату долгов. Мы никогда собранные деньги не передаем - оплачиваем все сами, покупаем необходимое, если надо. В этот раз тоже самое - оплатили, есть все документы, - говорит Баранчикова. - Электричество уже им дали, мы купили им чайник, откликнулся электрик Игорь, спасибо ему, починил в квартире розетки. Продукты им привезли.

Когда история стала известна, к старикам пришел внук, сказал бабушке: «Ты меня позоришь». Она, конечно, расстроилась, переживала. Почему такие отношения в семье - не известно.

- А дети что, не знали, что родители впроголодь живут?

- Когда все это выяснилось, созванивалась с сыном (он живет не в Красноярске - прим.), - говорит Наталья, - спросила у него: «Почему у вас родители-то без электричества полтора года живут?» Он сказал: «У меня нет ответа».

Возможно, ответ все-таки есть - нелюбовь.

P.S.

Волонтеры фонда «Про Добро» планируют и дальше оказывать помощь семье. Помочь можно, осуществив перевод по номеру карты Сбербанка: 5469 4009 6473 6511. Телефон, привязанный к карте: 89082032234 (Наталья Васильевна Баранчикова). С пометкой «пенсионерам».