Коронавирус в Красноярске, последние новости на 25 июля 2020: за сутки заболели 134 человека, выздоровели 394

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 25 июля, в Красноярском крае 12 057 подтвержденных диагнозов (+134 за сутки). За время пандемии 10 320 человек в регионе выздоровели (+394 за сутки). 300 погибших (+1 за сутки).

Темп прироста за сутки – 1,1 процент. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 567 0533, в том числе за последние сутки - 7390.

Под наблюдением 24305 человек (+202 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 217.

Несмотря на пока неутешительные данные, многие не соблюдают ограничительные меры. В частности, не носят маски даже в закрытом помещении, где много людей. Например, в автобусах. Кондукторам приходится делать замечание.

Напомним, что с 12 мая в Красноярском крае действует масочный режим. Маску необходимо носить в общественном транспорте, в автомобилях такси, на остановочных пунктах, на предприятиях розничной торговли, при посещении организаций.