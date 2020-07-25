2020-07-25T03:47:45+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 25 июля 2020: за сутки заболели 134 человека, выздоровели 394

Мы подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске на 25 июля
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Количество заболевших увеличилосьКоличество заболевших увеличилосьФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 25 июля, в Красноярском крае 12 057 подтвержденных диагнозов (+134 за сутки). За время пандемии 10 320 человек в регионе выздоровели (+394 за сутки). 300 погибших (+1 за сутки).

Темп прироста за сутки – 1,1 процент. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 567 0533, в том числе за последние сутки - 7390.

Под наблюдением 24305 человек (+202 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 217.

Несмотря на пока неутешительные данные, многие не соблюдают ограничительные меры. В частности, не носят маски даже в закрытом помещении, где много людей. Например, в автобусах. Кондукторам приходится делать замечание.

Напомним, что с 12 мая в Красноярском крае действует масочный режим. Маску необходимо носить в общественном транспорте, в автомобилях такси, на остановочных пунктах, на предприятиях розничной торговли, при посещении организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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