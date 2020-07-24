Ростехнадзор одобрил план «Норникеля» по повышению промышленной безопасности

На рабочем совещании, которое состоялось в пятницу 24 июля в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, был рассмотрен документ, разработанный «Норникелем» в рамках мероприятий по повышению уровня промышленной безопасности на объектах компании.

План получился масштабным, его первоначальный вариант существенно расширили в соответствии с указаниями главы Ростехнадзора Алексея Алешина. Тем самым «Норникель» зафиксировал свое намерение тесно работать с надзорными органами во всех вопросах, которые касаются защиты жизни и здоровья работников компании, снижения аварийности и травматизма.

Отдельное внимание уделено мероприятиям, реализация которых запланирована с 2020 по 2021 годы. В числе первых необходимо проанализировать состояние промышленной безопасности на производстве. Также должна быть создана и внедрена система дистанционного контроля и мониторинга на предприятиях.

Для формирования специальной рабочей группы понадобится несколько дней. Специалисты в оптимальные сроки разработают техническое задание и выберут пилотное подразделение для внедрения системы.

Реализация всего проекта рассчитана на пять лет.

- Ростехнадзор занял жесткую позицию по расширению периметра мониторинга промышленных объектов, и «Норникель» ее полностью разделяет. Новая система оценки состояния инфраструктуры позволит повысить безопасность объектов компании, а также поднимет на новый уровень взаимодействие с надзорными органами, - прокомментировал президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Руководитель Ростехнадзора по итогам обсуждения одобрил представленный план и добавил: к его реализации необходимо приступить немедленно.

Большая норильская экспедиция стартует 27 июля, она исследует бассейны трех рек и двух озер на Таймыре. Фото: "Норникель"

Важно отметить еще один вопрос, озвученный на совещании, – состояние вечной мерзлоты, от которой напрямую зависит экология не только Норильского промышленного района, но и в целом Арктической зоны. Она требует системного наблюдения, необходим целый комплекс высокотехнологичных наблюдений – геофизических, геодезических и аэрокосмических.

Компания «Норникель» пригласила на Таймыр специалистов из 14-ти научных учреждений Сибирского отделения Российской академии наук. Это будет Большая норильская экспедиция, которая стартует 27 июля и продлится до ноября. Ученые осмотрят бассейны рек Пясина, Норилка и Амбарная, а также озер Пясино и Лама и оценят масштабы изменений, прошедших за последние годы в регионе.

- Сегодня это единственная комплексная научная экспедиция на Таймыре, - рассказал академик Валентин Пармон, председатель СО РАН и научный руководитель Большой норильской экспедиции. – Оценка последствий антропогенных нарушений вокруг Норильска и экологический прогноз на будущее крайне важны, но не являются конечными целями экспедиции. Ее миссия — выработать обоснованный комплекс рекомендаций по долговременному природосберегающему обращению с ресурсами Арктики в адрес не только «Норникеля», но и других корпораций и компаний, органов государственного управления и регулирования.