«Я с пяти лет составляла протоколы»: откровения красноярского следователя

22 года, окончила школу с золотой медалью, а после юрфака попала в самый большой и непростой район Красноярска - Советский. Другой, возможно, спасовал бы, но не она. Уже через полгода Алина Судыко стала старшим следователем, получила звание лейтенанта юстиции. 25 июля она вместе с коллегами отмечает День сотрудника следственных органов. И в преддверии своего профессионального праздника дала эксклюзивное интервью «Комсомольской правде – Красноярск».

Кажется, это призвание

Сколько себя помню, я хотела стать следователем. Протоколы составляла с пяти лет! Мама до сих пор их сохранила, я недавно прочитала, там все серьезно, только убийства.

Что еще сподвигло? Смотрела сериалы - «Тайны следствия», «Мухтар». Живого примера не было. Никто из близких в следствии не работал. У меня мама - в пенсионном фонде, отчим в полиции. Отговаривали все, неженская профессия.

Здесь есть такой институт, как общественный помощник. Приходит студент, его прикрепляют к следователю, и он работает с ним. Берут с третьего-четвертого курса, но я отчаянно пошла на втором. Мне не терпелось, сказала: «Хочу». Попала в отдел Советского района.

Два дня посидела с бумажками, а потом было «боевое крещение» - меня со следователем отправили в обход на улицу Джамбульская. Там был найден труп в ванной, нужно было получить характеристику погибшего от соседей. Второй курс, маленькая девочка – звонить в первую дверь было страшно. Ничего, справилась с собой – все получилось.

Один из самых запоминающихся моментов случился уже после института - в 2019 году. Мы выезжали со следователем на Воронова, там убили мать и ребенка. Сожитель задушил женщину в порыве ревности, а после расправился с ее дочкой. Тела пролежали какое-то время. Картина, понятно, неприятная. Но меня заранее к такому готовили. Так что шоком это не стало.

Когда я устроилась в комитет, мама очень переживала, все буду принимать близко к сердцу, пропускать через себя. С первыми материалами (когда я была помощником следователя) так и произошло. А потом поняла, нужно отделять одно от другого. Если поступать так всегда, надолго человека не хватит.

«Говорили, тебя хватит на два месяца»

Поскольку я четыре года была помощником в Советском районе, то после экзамена меня туда и отправили. Самый сложный в городе: большой, криминальный, Зеленая Роща. Студенты сюда попадают редко, многие не выдерживают. Спокойных дежурств почти не бывает. Кстати, на них мы посуточно – с 8 утра до 8 утра следующего дня. Признаюсь, боялась, что не потяну. Все – родные, друзья – говорили, на два месяца тебя хватит. Но я здесь полгода, уже аттестовалась, получила первое звание – лейтенант юстиции.

Алина признается: работа снится постоянно.Фото: Мария ЛЕНЦ

Первое мое дежурство как следователя было в канун Рождества – с 6 на 7 января. И тут же криминал – снова убийство на Джамбульской. Темное, до сих пор нераскрытое дело. Его почти сразу передали другому следователю. А мне как молодому специалисту чаще достаются подростки и ровесники.

На почве страсти и не только

Вот одно из таких дел. Пришла на работу 30 декабря 2019 года. И мне дают дело, возбужденное по статье 134 «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

Ей 14, ему 19. Она из Красноярска, он из Иркутской области. Знакомы с детства, переписывались несколько лет – и он к ней приехал. У них были интимные отношения (а они разрешены только с 16 лет). Девочка забеременела. Долго не говорила, кто отец ребенка – у них был сговор. А парень уехал, его объявили в розыск. Оперативники поставили его на контроль в системе «Магистраль», и сработало. Купил билеты до Иркутской области, мы об этом узнали – по системе. И сняли его с поезда. Говорил, что хочет съездить к родителям. – Знал, что в розыске? – Знал. Вот такая история.

Но, в основном, подростки проходят по делам о кражах, грабежах. Бравируют, еще не понимают, что сломали себе жизнь. Вот только был случай: парень с приятелями угнал «шестерку». Просто так, 12 часов катались, машина сломалась, бросили. А поступать он хотел в школу полиции. Так и перечеркнул все свои планы.

Врезалась в память еще одна история, в ней фигурировала женщина. Статья 105: она подозревалась в убийстве мужа, была в состоянии алкогольного опьянения. Причем полгода не признавалась, упирала на то, что он себя поранил. Но экспертиза доказала: ранения на спине там, где сам потерпевший дотянуться не мог.

Они жили год, официальный брак. Потом она утверждала: муж ее меня избивал. Вот и сделала то, что сделала. Сначала все отрицала, потом написала явку с повинной, но вдруг пошла на попятную: это не я.

Тем не менее доказательств хватило – дело было направлено прокурору. На днях у нее был первый суд. Девочка 97 года рождения, моя ровесница.

Снятся суды

… Первые два месяца я отработала без единого выходного, фактически жила в отделе. Порой приходила домой не раньше часа ночи. Каждую субботу к 9-10 утра была здесь. А в воскресенье снова – у всех негласный рабочий день, это нормально. В конце концов, услышала от коллег: так нельзя, быстро перегоришь. Так что теперь суббота у меня – законный выходной.

Как отдыхаю? Стараюсь выспаться, отдохнуть от дел. Но получается периодически – бывает, даже снятся суды. Как «продляю стражу» очередному своему подозреваемому, как говорю речь. То есть мозг даже ночью не отдыхает.

Чего хочу для себя? Конечно, работать в следствии. Мама надеется: может, переиграешь, надо и себе подумать. Точно – нет. Работа затягивает: бешеный ритм, постоянно в стрессе. И в выходной уже чего-то не хватает.

На себя времени остается не так много, работа для нее на первом месте. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.

А для себя лично - хочется создать семью. Чтобы рядом был близкий человек, дети. Родные уже просят внуков – мама и бабушка. К слову, бабушка сама с детства хотела стать детективом. По субботам мы всегда смотрели «Следствие вели» с Леонидом Каневским». Так что, видимо, это у нас семейное.