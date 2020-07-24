Попытка номер два: в Красноярске снова появятся платные парковки

Вопрос «куда поставить машину» волнует каждого водителя не один раз в день. Особенно если оказываешься в центре: здесь магазины, офисы, клиники, а место припарковаться найдешь не всегда.

Платные парковки должны были появиться в городе еще в 2015 году. Именно тогда запускался проект, но скандалов от него было больше, чем пользы.

В 2019 году проект свернули, а паркоматы на несостоявшихся парковках и вовсе заросли даже не травой, а деревьями.

И вот они возвращаются. С конца июля в центре города постепенно запустят четыре автостоянки.

Где, когда и сколько

Итак, называем адреса и даты запуска:

- Театральная площадь в районе Перенсона,2 . Откроется в тестовом режиме 25 июля. Первые пять часов – по 30 рублей каждый. Весь день – 150 рублей.

- Участок набережной на Дубровинского – от дома 45А/1 до 110. Откроется 8 августа. Первые три часа – по 30 рублей каждый, с четвертого 100, с возможностью оставить машину на целый день.

- Площадь Мира в районе здания 2Б, нижний ярус на месте существующей парковки. Откроется 22 августа. Расценки те же, что и на Дубровинского.

- Парк 400-летия Красноярска - напротив Авиаторов,33. Откроется 5 сентября. Стоимость услуг такая же.

На каждой стоянке установят платежные терминалы для безналичной оплаты картой. Ее можно приложить к стойке на выезде/въезде или воспользоваться мобильным приложением KeyPark. За проект отвечает организация при мэрии - «Красноярский городской парк».

«Многие горожане проводят это лето в городе, общественные пространства очень востребованы. Наши стоянки возле них должны использоваться, прежде всего, теми, кто приехал отдохнуть и погулять. Средства, полученные от работы платных стоянок, будут направлены на развитие общественных пространств, которые закреплены за «Красгорпарком», - отметил директор организации Александр Митрошкин.

В качестве альтернативы красноярцы по-прежнему могут пользоваться бесплатными парковочными местами, которые расположены вдоль улично-дорожной сети в центральной части города.

Мнение

Егор Фролов, красноярское отделение ФАР:

Чтобы проект заработал, нужно привлечь частных предпринимателей, которые смогут на бесхозных участках, где есть какие-то заброшенные гаражи или подвалы, организовать многоуровневые парковки. Такие парковки могут быть платными, так как будут построены за счет частных средств. И если человек не успел занять бесплатное место, то ему придется заплатить.

На новых стоянках паркоматы, насколько мне известно, не будут принимать наличные, поэтому не все смогут рассчитаться. Шлагбаумы на въездах на парковочные площадки помешают проезду людей с ограниченными возможностями. История может повториться: побуксуют, люди откажутся платить, и снова все впустую.