Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 24 июля 2020 года: среди заболевших больше всего людей от 30 до 49 лет
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 14.00 часов 24 июля в Красноярском крае 12 057 подтвержденных диагнозов (+134 за сутки). Из этого числа 32 человека из краевого центра. На втором месте Норильск - 27 заболевших. За время пандемии 10 320 человек в регионе выздоровели (+394 за сутки). 300 погибших (+1 за сутки).
Темп прироста за сутки – 1,1 процент. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 567 0533, в том числе за последние сутки - 7390.
Под наблюдением 24305 человек (+202 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 217.
Распределение по районам и городам края Фото: оперштаб Красноярского края
«Комсомольской правде» - Красноярск стало известно, как распределились больные по тяжести течения заболевания и возрастным группам:
- бессимптомные – 5004
- легкая степень тяжести – 2180
- средняя степень тяжести – 4485
- тяжелая форма – 388
Распределение по возрастным группам:
- до 1 года – 59
- 1-6 лет – 341
- 7-14 лет – 373
- 15-17 лет – 141
- 18-29 лет – 1744
- 30-49 лет – 4555
- 50-64 лет – 3175
- старше 65 лет – 1669
Напоминаем телефон круглосуточной «горячей линии»: 8 (800) 100-56-53.
ИСТОЧНИК KP.RU
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