Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 24 июля 2020 года: среди заболевших больше всего людей от 30 до 49 лет

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 14.00 часов 24 июля в Красноярском крае 12 057 подтвержденных диагнозов (+134 за сутки). Из этого числа 32 человека из краевого центра. На втором месте Норильск - 27 заболевших. За время пандемии 10 320 человек в регионе выздоровели (+394 за сутки). 300 погибших (+1 за сутки).

Темп прироста за сутки – 1,1 процент. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 567 0533, в том числе за последние сутки - 7390.

Под наблюдением 24305 человек (+202 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 217.

Распределение по районам и городам края Фото: оперштаб Красноярского края

«Комсомольской правде» - Красноярск стало известно, как распределились больные по тяжести течения заболевания и возрастным группам:

- бессимптомные – 5004

- легкая степень тяжести – 2180

- средняя степень тяжести – 4485

- тяжелая форма – 388

Распределение по возрастным группам:

- до 1 года – 59

- 1-6 лет – 341

- 7-14 лет – 373

- 15-17 лет – 141

- 18-29 лет – 1744

- 30-49 лет – 4555

- 50-64 лет – 3175

- старше 65 лет – 1669

Напоминаем телефон круглосуточной «горячей линии»: 8 (800) 100-56-53.