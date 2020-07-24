Как защитить своего ребенка от похищения: пять важных правил для родителей

Каждый родитель, наверняка, вдалбливает в голову чада – разговаривать, тем паче - уходить с незнакомыми нельзя, запрещено, опасно! Не верь рассказам «покажу щеночка», «за тобой отправила мама», «я из полиции»... Но стоит провести простой эксперимент, чтобы убедиться – все это, увы, не работает.

«Сказал, что маму увезли в больницу»

Показательный социальный ролик записали и выложили в сеть волонтеры «Поиска пропавших детей». Место действия – Абакан, столица Хакасии, городской парк. Оператор незаметно снимает все на видео. Восьмилетний Захар, по сценарию мама оставляет его на несколько минут на лавочке, чтобы купить сахарную вату. Только отходит – рядом подсаживается молодой человек. Просит показать, где выход из парка. Поначалу кажется, ребенок уяснил, что сказала ему мама, причем буквально несколько минут назад: «Сказала, что если я уйду, она не купит мне вату. А если не уйду, она даст 100 рублей». Незнакомец обещает заплатить 500 рублей, - и, - ребенок уже за руку ведет его к выходу!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/792323" frameborder="0"></iframe> Детей, оставленных без присмотра, волонтеры легкостью уводят из парка.

Второй эксперимент можно назвать незапланированно удачным. Настя Панина, руководитель абаканского «Поиска», попыталась увести с детской площадки Лешу. Мальчику всего 3,5 года, а в этом возрасте глупо надеяться, что ребенок осознает советы мамы, его просто нельзя оставлять одного.

Но тут картину увидела бдительная прохожая и поспешила к «похитительнице» с криками «Это не ваш ребенок!».

В ролике удалось увести 7 детей из 7. Фото: Петр ПОМЫТКИН

А вот третий случай - подставной кинднеппер с легкостью, за минуту, забирает с детской площадки сразу двух детей, брата и сестренку. Обоих за руку – и бежать из парка.

- Он сказал, что маму в больницу увезли, я подумал, что это правда, что ее сбили. Я же за маму волнуюсь, - оправдывается Вениамин...

Всего попытались «похитить» семерых детей – и везде один и тот же, увы, стопроцентный, результат...

Не доверять никому должны в первую очередь мамы и папы

- Такие эксперименты волонтеры проводили уже много раз, в разных регионах, но результат всегда один и тот же, - говорит руководитель «Поиска пропавших детей – Абакан» Анастасия Панина. – Я хочу подчеркнуть – мы ни в коем случае не даем тем самым «подказок», насколько легко это сделать! Мы снимаем социальные ролики, чтобы привлечь внимание родителей к проблеме. Известно, что дети пропадают, становятся жертвами преступников, трагических случаев немало. Но мамы и папы уверены – уж их-то ребенок точно знает, что с незнакомыми ходить нельзя. Ведь сто раз говорили! А когда оказывается обратное, винят сына, дочку, мол, зачем пошел, почему не послушался! А сами не понимают, что это их вина, что донесли все не правильно. Вообще, перво-наперво, нельзя спускать с ребенка глаз. Ни на прогулке, ни в магазине. Не доверять в первую очередь должен не ребенок, а именно вы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/792324" frameborder="0"></iframe> Социальный эксперимент: "А ваши дети уйдут с незнакомым?".

Дети учатся на примерах

- Родительские слова не имеют эффекта, если не подтверждаются делом, - говорит Татьяна Ночкина, психолог для родителей по регулированию детского поведения. - Примерно так же, как если вы все время учите его правильно переходить дорогу, но сами при этом перебегаете на красный свет. Помните, дети не учатся на опыте других, им нужно получить опыт самим. Они учатся на том, что увидели и пережили сами. А слова – это слабая составляющая обучающего процесса.

Как же донести до ребенка информацию правильно?

Первое - родителям важно сымитировать ситуацию. Мама в роли «чужого» придумывает ту или иную легенду. Потом наоборот: ребенок предлагает конфетку, а мама отказывается, начинает кричать и звать на помощь. И так – несколько раз. Это можно делать в парке, на детской площадке. И когда ребенок оказывается в реальной ситуации, у него срабатывает тот механизм, который он уже закрепил.

Второе - если вы хотите, чтобы ребенок в 10 лет не совершал ошибок, с ним нужно заниматься уже в 2 года.

Третье – объясняя, что нельзя садиться в машину к чужим, родители отправляют слова «в воздух». Заставьте ребенка анализировать: «Если к тебе подходит чужой мужчина (женщина, подросток) и просит помочь донести ему сумку (или спасти котенка). Что ты будешь делать? Почему?» И когда ребенок уверенно объясняет, почему он не пойдет с незнакомцем, значит, он вас услышал.

Четвертое - все, о чем сейчас сказано, нужно делать периодически. Не постоянно! Потому что если такие воспитательные беседы будут каждый день, у ребенка разовьется чувство страха, что мир кругом опасен, и сформируется фобия.

И пятое - почему сами родители оставляют детей одних в парке, на детских площадках, во дворах? Ответ может прозвучать наивно: они сами не задумываются об этом. Любой из нынешних родителей скажет, что его детство было безопаснее. Так что у нынешних мам элементарно отсутствуют навыки бдительности. Или же наоборот: мама боится, что с ее ребенком что-то случится, поэтому закрывается от своего собственного страха, не поднимает эту тему и не рассказывает об этом ребенку.