Президент LEGO Education Эсбен Старк: «Решайте на уроках конкретные практические задачи»

Новый учебный год не за горами. И сегодня каждый родитель задается вопросом, какие перемены затронут сферу образования детей, чего всем нам ожидать не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе?

–О том, что ожидает наших детей в будущем, к чему готовится родителям, в каких направлениях развивать детей уже сегодня, рассказал президент LEGO Education Эсбен Старк.

- Как вы оцениваете образование в России?

- Россия славится сильными традициями в образовании и создала сообщество инновационных, увлеченных профессией педагогов, поэтому вполне логично, что она зарекомендовала себя как страна великих математиков, врачей, инженеров, писателей и композиторов. Поистине Россия воплощает в себе основные элементы STEAM.

Внимательно следя за Национальным проектом «Образование», я вижу, что мы полностью разделяем стремление России дать возможность каждому ребенку добиться успеха. В этом году LEGO Education отмечает 40-летие своего обучения для школьников и вместе со школьниками во всем мире. Наш накопленный за 40 лет опыт мы вложили в создание нового решения для практико-ориентированного обучения SPIKE Prime, который дебютировал в начале этого года.

- Как бы сформулировали перспективы будущего, которые формируются с развитием технологий и искусственного интеллекта?

- Мир стремительно меняется. Например, по данным исследования компании McKinsey, до 50% текущих рабочих операций могут быть технически автоматизированы даже с небольшими изменениями в технологиях, существующих сегодня. Таким образом, даже без серьезных дальнейших достижений в IT, это может затронуть 50% рабочих мест. Это значительный сдвиг в перераспределении профессий, который мы можем ожидать. Это означает, что будущее или перспективы, к которым мы готовим своих учеников, становятся все менее и менее ясными.

Знания все еще остаются важными - это основа, которая нужна нам для изучения и понимания языков, фундаментальных математических и научных концепций, но только знаний далеко не достаточно. Мы должны развивать дополнительные навыки. Мы должны стимулировать творческие способности, развивать навыки взаимодействия и эмоциональный интеллект, неотрывно связанный с этими понятиями. Не менее важна стойкость, чтобы мы могли справиться с переменами, потому что мы не сможем сделать что-то правильно каждый раз с первой попытки. Итак, от знаний к навыкам, от навыков к уверенности.

- Каким образом STEAM формирует чувство уверенности?

- Уверенность начинается с практико-ориентированного обучения. Напомню китайскую пословицу: «Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я вспомню, но дай мне попробовать самому сделать и я пойму». Это утверждение верно и в целом, и, в частности, для STEAM. 95% педагогов считают, что это ключевой фактор в достижении успеха. И учителя, и школьники единодушны во мнении, что практическое обучение, особенно в рамках естественно-научных предметов, укрепляет уверенность, помогает лучше запоминать информацию и понимать сложные концепции. Таким образом, практическое обучение — это ключ к созданию уверенности на всю жизнь, к формированию личностей, непрерывно стремящихся к знаниям.

- Для какого возраста уместно использовать обучение через игру?

- Разные методики, такие как проблемно-ориентированное обучение, обучение на основе медиаграмотности и запросов, эмпирическое обучение, совместное обучение и проектные работы – все они строятся на обучении через игру. И это доказывает, что они эффективны. Потому что они вовлекают, потому что они способствуют взаимодействию, потому что они привносят смысл и радость. Так что этот принцип может быть применен также успешно и в основной школе, и в дошкольном учреждении.

Когда дети получают что-то в свои руки, когда они что-то создают, они лучше понимают это, они лучше запоминают информацию. И для них это более значимо. Сделайте уроки информатики, технологии или робототехники, в качестве примера, интересными и увлекательными, решайте в рамках этих уроков конкретные практические задачи. Намного интереснее развивать навыки программирования, если вы решаете какую-то реально существующую задачу, и, кстати, в процессе этого вы учитесь системному мышлению, методам решения комплексных задач, а не просто программированию как абстрактной науке.

- Есть ли место ошибкам и неудачам в обучении через игру?

- Когда ребенок видит, как работают другие, он понимает, что у задачи не один ответ, а много - и это первый шаг к уверенности в своих возможностях. Но мы можем еще больше укрепить его, сделав обучение итеративным, празднуя и удачи, и неудачи, где последние - важный шаг к успеху. Потому что тогда мы принимаем свои ошибки, а затем учимся на них, мы укрепляем нашу стойкость и уверенность.

И тогда мы обеспечим успех своим ученикам в жизни, сделав их уверенными в себе и любознательными людьми. Не гонясь за технологиями или конкретным технологическим направлением, а вооружая их навыками навигации в мире, где все меняется.

И если мы сделаем это, то образование будет соответствовать одной из восьми вещей, которые Форбс определил как важнейшие в четвертой промышленной революции. Нам нужно развить набор навыков, дополняющих друг друга, и мышление, мотивирующее готовность и умение делать все, а не только что-то конкретное.

Уверенность в обучении не формируется за ночь. Это происходит каждый день. Уверенность зажигается и воспитывается в каждом классе, где практикуют STEAM образование, а ученики учатся вместе. Она растет день за днем благодаря помощи удивительных педагогов и практических образовательных решений LEGO Education.

С начала этого года наша жизнь претерпела большие изменения. Но сегодня у нас появилась хорошая возможность поразмышлять о том, что можно изменить, как создать необходимые условия для развития чувства уверенности у детей на всю жизнь. Все эти вопросы, касающиеся столь неопределённого будущего, как никогда актуальны сейчас.

Видеоинтервью Эсбена Старка, президента LEGO Education можно посмотреть здесь https://www.youtube.com/watch?v=-pOH1am1TpY&fbcli..

Наша справка

Аббревиатура STEAM (science — науки, technology — технологии, engineering — инжиниринг, arts and math — искусство и математика) подразумевает как получение знаний по данным наукам, так и способность применять их на практике.