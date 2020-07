Стартовали соревнования с полной перезагрузкой для детей

«Игра. Перезагрузка» - под таким названием пройдет новый сезон инженерно-творческих соревнований для детей от 4 до 16 лет. Эти соревнования направлены на продвижение научных и технологических профессий среди молодежи во всем мире.

В соревнованиях FIRST LEGO League принимают участие ребята из многих российских регионов. В числе победителей чемпионата России прошлого сезона - команды из Архангельской, Мурманской, Челябинской областей, Красноярского края и Нижнего Новгорода.

Под руководством наставника, педагога или родителя, участники представляют на соревнованиях проекты, связанные с утвержденной темой. Погружаясь в свой исследовательский проект, ребята глубже изучают дисциплины научноестественного цикла – математику, физику, технологии и развивают инженерное мышление.. Синтез этих наук и творчества – STEAM – уже давно практикуют педагоги в России и других странах мира.

С 1 июня 2020 года регистрацию команд для участия в новом сезоне можно пройти по ссылке http://future-engineers.ru/tpost/m2mljd758a-registratsiya-komandi

Как присоединиться к движению FIRST® LEGO® League и вместе с тысячами педагогов по всему миру прививать детям самые нужные навыки XXI века, рассказал на вебинаре для педагогов начального школьного, основного школьного и дополнительного образования Максим Турушев, руководитель лаборатории по робототехнике «Инженеры будущего», Национального оператора FIRST RUSSIA. Вебинар доступен по этой ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Tpez0E9jmPk

Наша справка

FIRST® LEGO® League - соревновательное направление для детей в возрасте 4-16 лет. Его основная задача — воодушевить детей на научные исследования и открытия.

Самые маленькие участники соревнований, малыши 4-6 лет, в процессе подготовки и участия в соревнованиях знакомятся с миром науки, инженерии и STEAM в игровой форме. Занятия с детьми этого возраста развивают их природное любопытство и привычку учиться.

Дети постарше, 6-9 лет, изучают научные понятия на примерах из реальной жизни в процессе конструирования, исследований и совместной работы.

Самые старшие участники, ребята от 10 до 16 лет, решают актуальные проблемы нашего мира и осваивают инженерное проектирование, причем делают это в команде, развивая тем самым навыки взаимодействия в группе и коммуникативные способности.

В тему

Новые адреса социальных сетей

Группа ВКонтакте и аккаунт в Инстаграм поменяли свое название с FIRST Russia на FIRST LEGO League Russia. Эти изменения связаны с разделением на два направления программ FIRST: FIRST LEGO League (включающее все три программы: Discover, Explore и Challenge) и FIRST Tech Challenge.

Новые адреса социальных сетей:

FIRST LEGO League ВКонтакте: vk.com/fll_russia

FIRST LEGO League в Instagram: instagram.com/fll_russia

FIRST Tech Challenge ВКонтакте: vk.com/ftc_russia

FIRST Tech Challenge в Instagram: instagram.com/ftc_russia

FIRST Tech Challenge в Facebook: fb.com/FTCRussia