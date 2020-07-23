Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 23 июля 2020: умерли 9 человек

Количество заразившихся коронавирусом в Красноярске достигло 11 923 человек - по данным оперативного штаба на 14.00 четверга, 23 июля. За последние сутки 133 человека заразились COVID-19/

Лидерами по заражению стали Красноярск и Норильск. В Красноярске за минувшие сутки подтверждено 29 диагнозов, в Норильске - 25, в Ачинском районе - 19, Шарыпово - 12, в Дивногорске - 10. Таким образом, суточный темп прироста составил 1,1 процента.

Новая коронавирусная инфекция охватила 59 городов и районов края. За весь период пандемии врачи вылечили 9926 человека выздоровели (+394 за сутки). Погибли 299. За минувшие сутки, в том числе, умерли 9 человек.

Под наблюдением 2174 человека (+239 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 167 человек.

Телефон круглосуточной горячей линии по коронавирусу - 8 800 100 5653.