2020-07-23T15:02:46+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 23 июля 2020: умерли 9 человек

Рассказываем о новых случаях заражения COVID-19 в Красноярске и крае на 23 июля 2020 года
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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За сутки умерли 9 пациентовЗа сутки умерли 9 пациентовФото: Мария ЛЕНЦ
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Количество заразившихся коронавирусом в Красноярске достигло 11 923 человек - по данным оперативного штаба на 14.00 четверга, 23 июля. За последние сутки 133 человека заразились COVID-19/

Лидерами по заражению стали Красноярск и Норильск. В Красноярске за минувшие сутки подтверждено 29 диагнозов, в Норильске - 25, в Ачинском районе - 19, Шарыпово - 12, в Дивногорске - 10. Таким образом, суточный темп прироста составил 1,1 процента.

Новая коронавирусная инфекция охватила 59 городов и районов края. За весь период пандемии врачи вылечили 9926 человека выздоровели (+394 за сутки). Погибли 299. За минувшие сутки, в том числе, умерли 9 человек.

Под наблюдением 2174 человека (+239 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 167 человек.

Телефон круглосуточной горячей линии по коронавирусу - 8 800 100 5653.

ИСТОЧНИК KP.RU

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