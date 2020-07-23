LEGO Education представила новые образовательные наборы для занятий по программам FIRST LEGO League

Компания LEGO Education объявила о старте продаж в России новых «Комплектов для работы в классе» для организации занятий по программам FIRST LEGO League в детских садах, школах и центрах детского развития. Комплексное предложение для работы в классе состоит из конструкторов LEGO Education и материалов FIRST LEGO League, включая учебно-методические материалы, призовой фонд для соревнований в классе или группе детского сада и необходимые ресурсы для обучения педагогического состава.

Ключевой частью Комплектов являются 144-часовые полноценные учебные курсы, развивающие критически важные компетенции XXI века и идеально интегрируемые в учебную деятельность школы, детского сада или центра дополнительного образования.

Сопроводительные методические материалы к предлагаемым курсам, помимо прочего, содержат необходимую информацию по организации состязаний между детскими командами в классе или школе и открывают возможности для вовлечения детей в локальные, региональные, национальные и международные соревнования FIRST LEGO League.

Напомним, международные соревнования FIRST LEGO League занимают особое место в мире образовательной робототехники и популяризации технологий, помогая детям в возрасте от 4 до 16 лет во всем мире развивать STEAM-навыки, необходимые для освоения профессий будущего.

«Сегодня мы не знаем, как будет выглядеть рабочее место человека в будущем, но нам нужно подготовить детей к этой неопределенности. Мы надеемся, что наши комплекты FIRST LEGO League помогут детям и подросткам развить чувство уверенности и комфорта при освоении и применении STEAM-знаний, включая кодирование и робототехнику. Но, что еще важнее, это новое решение станет еще одним хорошим подспорьем от LEGO Education учителям для формирования у детей критического и оригинального мышления, умения работать в команде и раскрытия их творческого потенциала», - сказал Максим Турушев, директор некоммерческой организации «Лаборатория по робототехнике «Инженеры будущего», национального оператора соревнований FIRST в России.

Узнать больше о новых «Комплектах для работы в классе FIRST® LEGO® League» вы сможете здесь

По вопросам участия в соревнованиях FIRST® LEGO® League обращайтесь на сайт http://future-engineers.ru или по адресу first@future-engineers.ru