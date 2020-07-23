В Норильск привезли полный самолет средств индивидуальной защиты для ковидного госпиталя

В минувший вторник 21 июля в норильском аэропорту приземлился самолет авиакомпании «Авиастар-Ту». На борту гуманитарный груз – несколько тонн средств индивидуальной защиты для ковидного госпиталя. Медицинские маски и хирургические респираторы, защитные экраны для лица, специализированные бахилы, перчатки, комбинезоны, халаты. И еще так необходимые защитные комплекты одежды врачей-инфекционистов. После необходимых логистических процедур весь груз доставили в Норильскую городскую больницу№2 – где и развернут инфекционный госпиталь.

Главный врач больницы Константин Калинин был искренен:

- Средств защиты много не бывает, мы очень благодарны за такую поддержку.

"Средств защиты много не бывает". Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Организатором и отправителем гуманитарной помощи стал московский благотворительный фонд «Созидание». По словам директора фонда Елены Смирновой, для них не существует приоритетов, кому помогать. Они сначала изучают официальные заявки от главных врачей клиник, уточняют, созваниваются, а затем формируют груз. Всего с начала пандемии фонд оказал помощь на сумму 83 миллиона рублей 129 медицинским учреждениям страны.

- Кажется, Норильск и так должен быть обеспечен всем необходимым за счет градообразующего предприятия, - рассказывает Елена Смирнова. – Но для нас это не имеет значения. Мы помогли сотням городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Красноярск. В этих городах тоже есть предприятия, которые могли бы помочь больницам. А вот с Норильском случилась небольшая проблема: город закрытый, а груз можно доставить только самолетом. Транспортные расходы составили бы большую сумму. Обратились за помощью в «Норникель» - и в тот же день вопрос был улажен. Половину стоимости доставки оплатил «Норникель», вторую – транспортная компания «АвиаМир».

Груз был передан инфекционному госпиталю, развернутому в Норильской городской больнице №2. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

- Мы закупили и костюмы, и маски, и респираторы, я хочу быть уверена, что врачи, которые лечат пациентов, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, что они сами не заболеют. У вас не такое большое количество медицинского персонала, поэтому надо беречь каждого врача, чтобы эпидемия как можно скорее ушла из вашего города, и все свелось к тому, чтобы больше никого не потерять.

А вот что сказал представитель транспортной компании «АвиаМир» Виталий Давыдов:

- Ситуация с коронавирусной инфекцией в городе достаточно сложная. Поэтому крайне важно, чтобы медперсонал был обеспечен всем необходимым для безопасной работы в условиях пандемии. К нам обратился благотворительный фонд «Созидание» с просьбой перевезти гуманитарный груз, и мы по-настоящему рады, что смогли принять участие и внести свой вклад в общее дело. С марта этого года перевезено более 20 тысяч килограммов медикаментов и различного оборудования медицинского назначения.