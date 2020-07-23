2020-07-23T06:44:35+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 23 июля 2020 года: заболели 135, умерли 14

Мы подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске на 23 июля 2020 года
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Количество заболевших вырослоКоличество заболевших вырослоФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 23 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 11 790 человек.

За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 135, из них в Красноярске 23, Туруханском районе 20, Норильске - 19... Таким образом, темп прироста составил 1,2%.

Новая коронавирусная инфекция охватила 59 городов и районов края. За весь период пандемии врачи вылечили 9 532 (+ 414 за сутки). Погибли 290 (+ 14 за сутки).

Под медицинским наблюдением на дому 2 102, в том числе за последние сутки взято 238. Снято с контроля за последние сутки 193.

Всего проведено тестов на коронавирус 550 393, за сутки 7 746.

ИСТОЧНИК KP.RU

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