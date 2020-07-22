Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 22 июля 2020 года: заболели 135, умерли 14

По данным оперативного штаба на 14 часов 22 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 11 790 человек.

За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 135, из них в Красноярске 23, Туруханском районе 20, Норильске - 19... Таким образом, темп прироста составил 1,2%.

Данные по городам и районам.

Новая коронавирусная инфекция охватила 59 городов и районов края. За весь период пандемии врачи вылечили 9 532 (+ 414 за сутки). Погибли 290 (+ 14 за сутки).

Под медицинским наблюдением на дому 2 102, в том числе за последние сутки взято 238. Снято с контроля за последние сутки 193.

Всего проведено тестов на коронавирус 550 393, за сутки 7 746.