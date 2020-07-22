2020-07-22T09:59:51+03:00
Общество

«Отдайте Настю!»: красноярцы вернули через прокуратуру любимую собаку, по ошибке попавшую в отлов

Вызволить бедолагу удалось через несколько месяцев [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Красноярцы вернули через прокуратуру любимую собаку, по ошибке попавшую в отлов. Фото: стоп-кадр 7 канал.Красноярцы вернули через прокуратуру любимую собаку, по ошибке попавшую в отлов. Фото: стоп-кадр 7 канал.
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Как в «Белом Биме», только наоборот. Попавшую в отлов по ошибке собаку красноярцы вызволили всем двором, даже привлекли прокуратуру. И отстояли – несмотря ни на что.

Рассказываем ее историю: год назад к дому на улице Новгородской,1А прибилась молодая дворняжка. Сначала ее сторонились, но вскоре заметили: она очень смышленая и ласковая. Потихоньку отвадила агрессивных псов, защищала детей от незнакомцев, развлекала малышей. Даже имя ей дали человеческое – Настя. «Это наша душа!» – так и заявили местные пацаны. Всеобщую любимицу старались подкормить повкуснее, приласкать. Ангел-хранитель целого двора, бывает же…

Только однажды с Настей приключилась беда. Недосмотрели – в начале года ее увезли отловщики, служба, что работает по контракту. Случилось недоразумение: собака уже была стерилизована, имела чип, но он куда-то делся. Вот и попала в приют.

Красноярцы через прокуратуру вызволили по ошибке попавшую в приют собаку. .Видео: 7 канал.

Заметив, что Настя пропала, жильцы забили тревогу. Объявлениями в соцсетях не ограничились – вышли на того самого отловщика. Но как исправить ситуацию? Формально ведь все по закону, а дети плачут: верните Настю! Тогда и решили – надо просить помощи в прокуратуре. И что вы думаете? Помогло! Сотрудники надзорного ведомства подключились и освободили собаку.

На фото - помощник прокурора Советского района Екатерина Сапинская. Фото: стоп-кадр 7 канал.

На фото - помощник прокурора Советского района Екатерина Сапинская. Фото: стоп-кадр 7 канал.

- Жители обратились в прокуратуру, - рассказала нашим коллегам из 7 канала старший помощник прокурора Советского района Екатерина Сапинская. – В итоге собака была возвращена жильцам дома. Недавно они звонили, благодарили - от всего сердца и... двора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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