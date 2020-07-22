Идеи прогулок выходного дня в Красноярске: скала Голубка, дивногорская видовка и День русской культуры

Сегодня мы выбираем маршрут с помощью руководителя агентства по туризму Красноярского края Юлии Верхушиной, которая завела телеграм-канал «Путешествия для чайников» и рассказывает о том, где можно провести выходной день недалеко от Красноярска. Неделю назад, 15 июля Юлия предложила первые подсказки - Торгашинский хребет и Дивногорск. Сегодня – новые места.

ГОЛУБКА И КАРАУЛЬНЫЙ БЫК

Маршрут в черте города. Идти туда недалеко, просто, но через дачи и частные дома. Но потом точно будет красиво.

Где?

Микрорайон Удачный. Зимой можно оставить машину на конечной остановке, но в летнее время, когда нет снега и гололеда, проехать можно и дальше. Как только вы припарковались, перед вами совершенно волшебный сосновый бор. Идти до места примерно 3 километра. Скалу вы увидите, но не сразу поймете, что это она. Так как подходим мы к ней сзади. И если выйти на развилку дорог, то перед вами будет величественная гора. В профиль - Голубка. Стоит она на берегу Енисея, как будто сейчас взлетит. И если присмотреться, то на том берегу можно увидеть Овсянку. Да, это противоположный берег трассы, которая ведет в Дивногорск.

И раз уж мы добрались до Голубки, то, нельзя пройти мимо скалы Караульный бык. Причем это место очень хорошо видно со смотровой площадки «Царь Рыба». Эту скалу, к слову, в своих книгах упоминал Виктор Астафьев.

Возле Караульного быка между деревьев найдите тропинку. Она приведет вас на смотровую площадку наверху скалы. Оттуда как раз и открывается совершенно великолепный вид на Енисей, Овсянку и сибирскую природу. Сделали пару кадров и осторожно спускаемся.

Маршрут несложный. Нет крутых подъемов, идти не далеко. Поэтому такая прогулка до Голубки и Караульного Быка займет не больше четырех часов. Я всегда закладываю время на фотографии, посмотреть и подышать. Иначе, зачем это все.

А это Красноярская ГЭС, ею можно любоваться с дивногорской видовкиФото: Мария ЛЕНЦ

ПОД ПАРУСОМ ПО КРАСНОЯРСКОМУ МОРЮ

Ну и пусть это всего лишь водохранилище. Зато его размеры и окрестности впечатляют. Наше море является одним из крупнейших по объёму искусственных водоёмов в мире. Море протянулось почти на 400 км. (если быть точнее - 388) в длину и в ширину достигает 15 километров. Приток воды на 95% формируется за счет рек: Енисея, Тубы и Сыды. Средняя глубина - 40 метров. Берег Красноярского моря разный - есть и песчаные пляжи, и галька, а есть и прямое примыкание моря к скалам. В некоторых таких скалах расположены пещеры.

Прогулка на яхте или катере по морю - это очень приятное времяпровождение. Советую сделать это утром или вечером. Вечером можете застать живописные закаты, а утром солнце не такое активное.

Можно прокатиться по Красноярскому морю на парусе, а можно на катереФото: Мария ЛЕНЦ

Как добраться

Из Красноярска едете в Дивногорск, проезжаете Дивногорск насквозь и доезжаете до ГЭС. ГЭС остаётся слева и буквально через несколько километров увидите синий указатель налево. А дальше зависит от того, какой у вас причал. Это вам уже подскажут те, у кого вы эту яхту арендуете.

Что взять с собой

Обязательно солнцезащитный крем и головной убор. Если вам кажется, что солнца нет, помните две вещи - водная гладь усиливает солнце и погода может поменяться очень быстро. Возьмите с собой колонку с любимой музыкой (на некоторых яхтах она есть), пледик, полотенце, купальник, помытые фрукты, воду, чай в термосе, тёплые вещи. Погода может поменяться, да и ветер бывает и при солнце.

Чем заняться

Попросить распустить парус, дойти до Бирюсинского залива, послушать музыку, понаслаждаться пейзажем. И покупаться, если будет жарко. Детей просто не вытащить из воды. Оптимальная продолжительность 4 часа, мне кажется, дальше все уже немного устают.

Стоимость, в среднем, 3 тысячи в час. На борт можно взять 7-8 человек. Цена указана сразу за всех. Можно также отправиться на экскурсию с туроператором, тогда вы станете частью уже сформированной группы и цена будет около 3-4 тысяч за всю поездку на человека.

Предложений в интернете много. Но советую спросить, сколько яхте лет, есть ли спасательные жилеты и есть ли маленькие жилеты для детей.

А как вам такие живописные уголки на Красноярском мореФото: Мария ЛЕНЦ

ДИВНОГОРСКАЯ ВИДОВКА

Маршрут для меня легкий, для совсем начинающих - средней сложности. По времени займёт туда и обратно около 6 часов с привалами. Протяжённость классического маршрута чуть больше 14 км. Набор высоты - 578 метров, судя по моим часам.

Как добраться

Можно от станции Минино через Мининские столбы, но есть классический маршрут от Дивногорска. Удобнее добираться на машине. Проезжаете Дивногорск и двигаете в сторону ГЭС. Проезжаете мост возле ГЭС и поворачиваете сразу направо. Ещё около полутора километров едете вдоль Енисея. Дорога не асфальт, но абсолютно комфортная и накатанная. Едете до тупика и оставляете машину там. Там ещё несколько полузаброшенных домиков.

Далее идёте уже по тропе - сначала вдоль Енисея, потом на развилке уходите направо и далее по разметке на деревьях (красная). Ну и не забывайте про карты на всякий случай.

С видовки вы увидите Енисей, ГЭС и Дивногорск.

Советую брать трекинговые палки и сменную одежду в любое время года. Пока будете идти вверх, взмокнете и наверху будет классно переодеться. И зимой, и летом рекомендую ботинки, а не кроссовки. Много ручейков, камушков, шишек - закрепить голеностоп будет нелишним. Ну и, конечно, перекус и воду.

Выставки

Street Art Красноярск 0+

Красноярцев приглашают на левобережную и правобережную набережные, чтобы посмотреть работы художников-граффитистов.

Участие в создании картин приняли 20 художников из Красноярска и других сибирских городов. Тема фестиваля — «Искусство в городском пространстве». Граффити располагаются на специальных кубах на правобережной и левобережной набережных. Каждая из граней «кубов» отражает персональную точку зрения стрит-арт-художника на заявленную тему — 20 арт-объектов, 20 мнений.

Уличная выставка работает 2 месяца, до 17 сентября.

Фестиваль граффити на набережнойФото: Мария ЛЕНЦ

Куда еще пойти

Автокинотеатр «Мечта» 18+

Программа показов:

24 июля. «Лев»

В основу сюжета легли реальные события, которые произошли с Саро Бриерли, позднее описанные им же в книге «Долгий путь домой». История о том, как, казалось бы, простая программа Google Earth помогла человеку найти свой дом, имея в памяти крупицы информации из глубокого детства.

31 июля. «Хороший доктор»

Врач Серж остается единственным дежурным в канун Рождества. Когда у старика прихватывает спину, он отправляет вместо себя к пациентам молодого доставщика еды и дает ему инструкции по удаленной связи. Получится ли у героев разыграть этот спектакль?

Площадка рассчитана на 30 машиномест.

Билет нужно купить на сайте кинотеатра «Мечта» и распечатать в кассе кинотеатра перед началом сеанса.

Кинотеатр «Мечта»

Ул. Мичурина, 30

Билеты 400 рублей с одной машины.

Каждую пятницу, начало сеанса в 23.00. Заезд на парковку начнется за 30 минут до сеанса.

Праздник русской культурыФото: Мария ЛЕНЦ

Праздник русской культуры

В честь Дня крещения Руси пройдет Праздник русской культуры, который полностью развернется в онлайн-пространстве.

Всех желающих приглашают присоединиться к флешмобам на знание исконно русского языка, а также танцевальному челленджу «Не дроби! Попробуй повтори».

Красноярцы могут также принять участие в конкурсах на самую длинную косу и бороду, самый красивый сарафан, богатырскую силу и оригинальное оформление блюда русской народной кухни. Итоги состязаний будут подведены к 28 июля, а победителей наградят ручными изделиями местных мастеров прикладного искусства.

В сам праздник горожанам предложена насыщенная онлайн-программа. Любители творчества смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению русской матрешки и настоящего лоскутного одеяла, а также разучить народный танец или песню. В 19:00 зрителей ждет трансляция концерта «Русская культура на все времена», в котором будут представлены номера лучших народных и фольклорных коллективов Красноярска. А для самых маленьких жителей города приготовили костюмированные видеочтения добрых и познавательных русских народных сказок.

Основные площадки - социальные сети Культурного центра на Высотной: группа ВКонтакте https://vk.com/gordk24, страница в Инстаграме: https://www.instagram.com/gordk24/.

28 июля

Мастер-классы от Сергея Форостовского

За 3-4 часа вы создадите свое произведение на настоящем холсте масляными красками, вам поможет известный художник, член Союза художников России, чьи картины находятся в музеях и частных коллекциях как в России, так и за рубежом Сергей Форостовский. Требуется предварительное бронирование на сайте фермы «Коза-дереза».

21-ый километр напротив посёлка Придорожный, Енисейский тракт

Каждую субботу и воскресенье с 12.00

Стоимость 2500 рублей, включая все необходимые материалы.

Экскурсии

Экскурсии на ферме «Коза-Дереза»

Вы не просто узнаете секреты четвероногих обитателей, но и сможете сами покормить самых маленьких козляток из бутылочки, своими руками испечете пряники в русской печи и насладитесь закатом за чашечкой чая со своим кулинарным творением.

21-ый километр напротив посёлка Придорожный, Енисейский тракт

Каждую среду с 19.30

Билеты 400 рублей.

Онлайн-экскурсии по Юдинке

24 июля в 15.00 - о дачной жизни семьи Юдиных

31 июля и 7 августа в 15.00 - в здание библиотеки Геннадия Васильевича Юдина и на территории усадьбы (во флигеле и чайном домике).

Все эфиры будут проходить в инстаграме музея.

Концерты

Посиделки с гитарой у костра

В этот четверг – 23 июля – гостем-исполнителем станет Геннадий Васильев – бард, поэт, автор песен, лауреат различных бард-фестивалей. 30 июля гостем посиделок станет известный бард Виталий Яцун. В программе не только авторская песня, но и известные хиты Юрия Визбора и Булата Окуджавы.

21-ый километр напротив посёлка Придорожный, Енисейский тракт

Каждый четверг в 20.00

Билеты 300 рублей.