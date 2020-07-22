2020-07-22T05:33:01+03:00
Коронавирус Covid-19

«Парадокс, но в красной зоне безопаснее всего»: откровения врача ковидного госпиталя в Красноярске

Никита Вергунов спасает больных COVID уже два с половиной месяца [фото]
Ася ЖУКОВА
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«Парадокс, но в красной зоне безопаснее всего»: откровения врача ковидного госпиталя в Красноярске. Фото: оперштаб, Мария ЛЕНЦ.«Парадокс, но в красной зоне безопаснее всего»: откровения врача ковидного госпиталя в Красноярске. Фото: оперштаб, Мария ЛЕНЦ.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Они все еще на передовой – врачи, медсестры и медбратья, санитары… Каждый день подвергают себя риску, чтобы спасать зараженных коронавирусом пациентов. Врач Никита Вергунов провел в красной зоне инфекционного госпиталя на Кутузова в Красноярске два с половиной месяца. Лечил, руководил, просто жил. На днях ковидная больница остановила работу, за все время здесь выписали 242 пациента. А Никита Вергунов рассказал, каким было для него это время – на переднем краю. Приводим его историю целиком:

- Наш госпиталь являлся резервным, то есть сюда должны были направляться пациенты с легкими формами течения болезни на долечивание из базовых госпиталей. На практике, конечно, тяжелые пациенты не обошли нас стороной. Мы очень тесно столкнулись со всеми формами течения коронавирусной инфекции: от легкой до крайне тяжелой.

Сначала пациентов было немного, первые 2-3 недели стационар заполнялся на 50%. Однако затем, когда начался пик заболеваемости, в течение 5-6 недель у нас была заполненность 100-110%. Приходилось разворачивать дополнительные места, чтобы разместить всех пациентов.

Чем опасен вирус? В первую очередь - своей неизученностью, нетипичностью, отсутствием лекарств и окончательного мнения по подходу к лечению. Поначалу рекомендации по лечению менялись еженедельно. А еще вирус опасен паникой и скептичностью со стороны населения.

… Я воспринял свое назначение на эту должность как необходимость. Если администрация больницы считает, что только я справлюсь с этим, значит, так оно и есть. И эмоциям здесь не место. Нужно работать и выполнять свой долг.

Кроме того, я с самого начала четко понимал один парадокс: в условиях эпидемии нахождение в «красной зоне» – безопаснее всего. Безопаснее, чем ходить в магазины, быть дома и работать в обычном режиме по одной простой причине: мы знаем, что мы всегда в прямом контакте с опасностью, поэтому максимально собраны, всегда защищены. Мы всегда настороже. Именно это я объяснил родным и получил понимание. Ответственность и в обычные мои рабочие дни, и в период пандемии огромная. К этому мне не привыкать. Работа любого руководителя - грамотно организовывать и контролировать рабочий процесс. Необходимо следить за всем, что происходит внутри госпиталя, вокруг него, вникать в каждую мелочь. Успеть надо везде, разбираться нужно во всем.

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Алена рассказывает свою историю работы в ковидном госпитале, где она даже при наличии средств индивидуальной защиты, все же заразилась. Личный опыт медработника, который был на переднем крае, симптомы, лечение и выводы – обо всем этом Алена Михайлова написала в открытом письме красноярцам, приводим его полностью (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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