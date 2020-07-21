Когда разрешат полеты за границу из Красноярска 2020: с какой даты, в какие страны

Международное авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса, вскоре будет восстановлено. Российские авиакомпании с нетерпением ждут, когда им разрешать поднять в небо «Боинги» и «Аэробусы». Но еще больше ждут своего часа тысячи потенциальных пассажиров: кому-то нужно вернуться на работу или в служебную командировку, кому-то навестить родных. Многие не отказались от идеи провести отпуск у теплого моря.

Роспотребнадзор составил список стран, где эпидемиологическая ситуация нормализовалась. В этот список вошли: Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Дания, Италия, Китай, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия и Шри-Ланка. Обратите внимание, что популярная у красноярцев Турция и Таиланд в список пока не включены.

На первоначальном этапе вылеты за границу разрешат аэропортам только в шести городах России, это Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. Такое ограничение объясняют так: чтобы минимизировать риск новой волны коронавируса в нашей стране.

Что касается конкретных дат – когда? – пока нет ясности. Глава Росавиации Александр Нерадько направил предложение в правительство 8 июля. Вопрос, что называется, на рассмотрении.

Ближайшая к Красноярску воздушная гавань – это «Толмачево» в Новосибирске. Приобрести билеты на самолет дистанционно проблем не будет – как только появится ясность по дате начала полетов за границу, они сразу же появятся в продаже. По цене авиабилетов также пока без комментариев.

Добраться до Новосибирска красноярцы могут без проблем:

- По автотрассе: почти 800 километров.

- На поезде: 13 часов в пути, количество поездов – от 5 до 7 в день. Стоимость проезда в плацкарте – от 1412 рублей, в купе – от 2098 рублей.

- На самолете: цена билета от 4 485 рублей.