2020-07-29T14:38:59+03:00
Общество

На дно Туимского провала теперь можно спуститься по необычной лестнице

Это место притягивает туристов своей необычной атмосферой, его в народе порой называют «Пещера дьявола»
Ольга КОСТИНА
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Это место полное тайн Фото: Андрей ЗайченкоЭто место полное тайн Фото: Андрей Зайченко
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Одна из главных достопримечательностей Хакасии – Туимский провал. Это место необычное место, полное тайн. Его еще называют «Пещерой дьявола».

Впадина глубиной более 100 метров - это частично дело рук человека. Когда-то в этом месте добывали медно-молибденовые руды. Из-за обвала подземных горных выработок образовался провал, а на дне – ярко-голубое озеро. Вода столь насыщенного цвета из-за высокого содержания солей меди.

Озеро удивительного цвета Фото: Андрей Зайченко

Озеро удивительного цвета Фото: Андрей Зайченко

- Если раньше в Туимский провал можно было только прыгнуть, уцепившись за веревку, то теперь появилась возможность спуститься на дно по лестнице, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе правительства Хакасии.

Глубина «погружения» - 60 метров. Фотограф Андрей Зайченко в числе первых опробовал новое сооружение. Об этом он написал на в Instagram:

Лестница необычной формы для безопасности туристов Фото: Андрей Зайченко

Лестница необычной формы для безопасности туристов Фото: Андрей Зайченко

«Нам повезло увидеть провал с необычной для рядового туриста точки зрения: мы спустились на дно провала, и подошли к бирюзовому озеру. В скором времени эта возможность появится у всех посетителей парка, так как администрация установила специальную лестницу».

Лестница очень высокая Фото: Андрей Зайченко

Лестница очень высокая Фото: Андрей Зайченко

Лестница уже открыта для всех. Каждый желающий может посетить Туимский провал и побывать в самом его сердце. Прогулка в среднем занимает около часа. Ее стоимость 500 рублей с человека. Разрешается даже искупаться. Только не забывайте, что вода здесь очень холодная и даже в июле не превышает одного градуса.

Раньше здесь можно было спуститься только. уцепившись за веревку Фото: Андрей Зайченко

Раньше здесь можно было спуститься только. уцепившись за веревку Фото: Андрей Зайченко

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Особенность Туимского провала в том, что вода здесь даже в июле не превышает одного градуса. Дайверам также предстояло выяснить, с чем связана эта аномалия. К слову, хакасы стараются обходить это место стороной. Несмотря на его «рукотворное происхождение» - в 50-х годах здесь был рудник и провал образовался в результате взрывов и обрушений, Туимский провал называют «пещерой дьявола», так как он таит в себе много загадок. Со временем эта воронка только разрасталась в диаметре и становилась все глубже. Но что для одних опасность и запрет, для других – магнит, жажда исследований (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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