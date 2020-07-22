Улыбчивый трехлапый пес после очередного предательства попал в приют и там нашел свое счастье

Этот пес – сплошной позитив! Он всегда готов играть в догоняшки, обнимашки, целовашки! Зимой со скоростью ветра носится по сугробам: прыгает, прячется, зарывается мордой в снег. Добродушный и невероятно умный - настоящая собака-улыбака. Он, как моторчик, который всех окружающих заряжает хорошими эмоциями! Особенно своего хозяина. Увидев его, Дик пулей бежит навстречу, утыкается мордой в колени и подставляет голову, чтобы его погладили. Лапу не дает, иначе может упасть. Их у него три.

Ну просто очарователен! Фото: Приют для животных «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»

Дик – это метис овчарки и лайки из Ачинска (Красноярский край). Однажды он оказался на улице. Как и другие его сородичи искал пропитание на улице. А в 2018 году его сбила машина. Так он попал в местный приют. Потом была ветеринарка и много неприятных диагнозов. Дик сразу покорил всех своим обаянием и волей к жизни. Он стойко переносил все уколы, капельницы. Лишь закрывал глаза и громко сопел, когда обрабатывали раны.

Травмы были серьезные, больше всего пострадала передняя лапа. На лечение больного собирали всем городом. Его даже возили на консультацию в краевой центр. И все-таки было принято непростое решение об ампутации лапы, иначе могло начаться заражение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791940" frameborder="0"></iframe> Дик - очень активный пес.Телерадиохолдинг «АТВ»

- Но жить ему это совершенно не мешает никак абсолютно, - рассказала Ольга, администратор приюта. - Ему примерно около двух лет. Активный парень очень хороший, активный.

Дику долго искали хороший дом. О нем писали в соцсетях, рассказывали посетителям. И, казалось бы, нашлись хозяева. Они были просто очарованы оптимизмом своего питомца. Но, увы! Через полгода позвонили и категорично сказали: «Забирайте обратно!».

Две недели Дик отказывался от еды. Его взгляд потух, шерсть перестала лосниться. Он больше ничего не хотел. И не улыбался…

Дик просто обожает своего хозяина Фото: телекомпания "Оса"

Юрий Авгеенко часто приходил в приют, чтобы помочь. Началось это после того, как он первый раз взял отсюда собаку. Он видел, как животное преобразилось, когда у него появился дом. Пес почувствовал, что его любят. Но всех не заберешь. Поэтому Юрий хотел дать хоть каплю внимания и тепла другим обитателям приюта. Иногда брал с собой дочь.

Это замечательный охранник с громким голосом Фото: Приют для животных «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»

- Просто приезжали в приют, корма привозили, - вспоминает Юрий Авгеенко. – Нам Дика часто выводили погулять. Вот так познакомились. Потом еще несколько раз съездили. А потом просто жалко стало, да и запал в душу. Понравился очень. Он просто очень хороший пес - умный, добрый, любит всех.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791942" frameborder="0"></iframe> Как Дик обрел свой дом.телеканал «Оса»

Теперь Дик уже не бездомный пес, а сторожевой. Причем, службу свою несет на отлично! Он замечательный охранник с грозным голосом. По-прежнему, улыбается. Но только своим! Еще он очень любит ходить с хозяином в лес. Носится там, как ураган по траве, и ловит бабочек. А Юрий так и продолжает ездить в приют. Ведь, сколько их там, мечтающих о любви и ласке…

Дик любит ходить хозяином в лес Фото: Приют для животных «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»

Благодарим за помощь при подготовке статьи телеканал «Оса» и телерадиохолдинг «АТВ».