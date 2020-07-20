Выборы главы Хабаровского края пройдут в сентябре следующего года

Владимир Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала – «в связи с утратой доверия». Президент предложил возглавить регион Михаилу Дегтяреву, депутату от ЛДПР, а выборы нового главы назначили на сентябрь следующего года, сообщает ЦИК (центральный избирательный комитет).

- Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности Губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, - вот формулировка из указа главы государства.

Напомним, Сергея Фургала задержали несколько недель назад по подозрению в организации убийств бизнесменов. По предварительной версии следствия, именно он может быть причастен к заказным расправам. Однако вину губернатор не признал. Сейчас он под арестом, находится в Москве.

После задержания губернатора Хабаровский край был охвачен тысячными протестами. Главное требование: вернуть Фургала, чтобы расследование шло не в Москве, а на его территории.

… В разговоре с Владимиром Путиным Михаил Дегтярев согласился занять пост губернатора. Он подчеркнул, что готов вылететь в Хабаровский край уже сегодня. Просит месяц на оценку ситуации в регионе, а после готов доложить обо всем президенту.

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