Золото Енисейской Сибири

Северо-Енисейский район Красноярского края старатели начали осваивать еще в середине XIX столетия – в годы «сибирской золотой лихорадки». Золотопромышленники той поры отличались грандиозными масштабами мотовства. Денег было много, они тратились на фантастические проекты. Например, на золотые визитки и именные медали весом в 9 кг. А еще на фабрику по выработке венецианского бархата, на поражающие воображение дворцы со стеклянными галереями, оранжереями с экзотическими растениями, прудами, ажурными мостами. И все это - в нашей суровой тайге.

Красноярский край сегодня - лидер по добыче золота в России, а Северо-Енисейский район считается центром золотодобычи региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791491" frameborder="0"></iframe> Полюс_01 Красноярск.

Золоторудный карьер Восточный, расположенный на севере Красноярского края - это огромная воронка диаметром в 2 километра со спиральными дорогами. По ним круглосуточно ездят 220-тонные самосвалы. Тут работают огромные экскаваторы и буровые установки.

Глубина карьера – более 650 метров. Представьте: если на дно карьера поставить пирамиду Хеопса (139 м), а на неё водрузить Эйфелеву башню (300 м), то снаружи не будет видно даже кончика башни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791494" frameborder="0"></iframe> Полюс_02 Красноярск.

Знаете ли вы, почему в нашем крае высокий процент извлечения золота из руды? Все дело в бактериях, которых ученые нашлив недрах и начали использовать для извлечения золота. С помощью бактерий происходит сложный процесс окисления золотоносной руды. Бактерии, которые «трудятся» на золотодобыче, даже названы в честь Олимпиадинского месторождения – Сульфо бацилус олимпиадикус (Sulfo Bacillus Olympiadicus).

Что удивительно, бактерии многократно ускоряют процесс извлечения золота – то, на что природе требуется несколько сотен лет, на фабриках «Полюса» происходит за считанные дни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791495" frameborder="0"></iframe> Полюс_03 Красноярск.

А вы знаете, что руду на золотоизвлекательной фабрике измельчают стальные шары? Они засыпаются в барабаны фабричных шаровых мельниц и при раскрутке до огромной скорости превращают куски руды до частиц диаметром 74 микрона. Да и сами металлические шары из-за непрерывного и усиленного трения в барабане за день работы исстираются на половину своего размера.

Кстати, за год своей работы фабрики Олимпиадинского комбината в Красноярском крае используют 25,5 млн. таких шаров. Только представьте - по 69 700 штук шаров в сутки!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791496" frameborder="0"></iframe> Полюс_04 Красноярск.

Самый большой самородок, когда-либо найденный на Земле, весил 76 килограммов. Нашли его в Австралии, почти на самой поверхности земли. Ему дали имя «Неожиданный незнакомец». Самый большой самородок России весом в 36 килограммов был найден старателями на Урале. В истории Олимпиадинского месторождения тоже есть самородок-рекордсмен –«Олимпиадинский Мишка».По форме он похож на медведя. Символично совпадение места и находки, ведь месторождение было названо в честь московских Олимпийских игр. Вес самородка почти 2 килограмма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791498" frameborder="0"></iframe> Полюс_05 Красноярск.

Золото – очень мягкий и тяжелый металл. Например, золотой шар размером с мандарин весит целый килограмм. При этом чистое золото – очень пластичное и ковкое. Его можно раскатать в тонкий лист даже обычной кухонной скалкой. Из одного грамма золота можно вытянуть проволоку длиной 3,5 км или изготовить фольгу в 500 раз тоньше человеческого волоса. Если представить, что 1 грамм золота раскатали в фольгу размером 1 м2, то чтобы накрыть золотой фольгой всю территорию, например, Северо-Енисейского района нужно меньше 48 килограммов золота.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791499" frameborder="0"></iframe> Полюс_06 Красноярск.

На Олимпиадинском ГОКе в Северо-Енисейском районе работают более 200 многотонных самосвалов. Добыча золота здесь не останавливается ни на минуту. Сложно представить, но эти исполины могут управляться даже дистанционно: на глубине гигантского карьера экскаваторы и самосвалы движутся без водителей, выполняя команды диспетчеров по радиосвязи. Ноухау, которое кажется фантастикой, исключает любые риски при проведении опасных работ. Оператор может управлять машинами с борта карьера, находясь в полной безопасности и имея перед собой полную картину того, что происходит на участке.