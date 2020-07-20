Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 20 июля 2020 года: заболели 125 человек

По данным оперативного штаба на 14 часов 20 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае превысило 11,5 тысяч. Теперь это 11 528 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 125 пациентов, из них 28 в Красноярске. Таким образом, темп прироста составил 1,1%.

Новая коронавирусная инфекция охватила 59 городов и районов края. За время пандемии врачи вылечили 8 687 (+ 158 за сутки). Погибли 260 (+ 0 за сутки).

Данные по городам и районам.

Под медицинским наблюдением на дому 2007, в том числе за последние сутки взято 107. Снято с контроля за последние сутки 165.

Всего проведено тестов на коронавирус 538 930, за сутки 2 314.

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.